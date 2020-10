Macron debutta nella AFL vestendo il Port Adelaide Football Club (PAFC)

Macron entra nel mondo del calcio australiano, tipica disciplina praticata ovviamente in Australia, dove è sport nazionale, e in gran parte dell’Oceania. Il brand italiano, leader internazionale nel settore del teamwear, fa il suo ingresso nella AFL, Australian Football League, come sponsor tecnico del Port Adelaide Football Club, squadra con sede ad Alberton, nell’Australia meridionale. L’accordo di partnership tra l’azienda italiana e la squadra australiana ha una durata di 4 stagioni.

Il Port Adelaide Football Club, fondato nel 1870, è il più antico club sportivo professionistico dell’Australia meridionale e il quinto con una storia più lunga all’interno della AFL. Una storia di 150 anni che lo rende il club di maggior successo in Australia con 36 titoli conquistati nel campionato della Sud Australia, sei dei quali consecutivamente, oltre ad aggiudicarsi per quattro volte la Champions of Australia e anche un titolo della AFL.

La prima squadra (senior) del Port Adelaide Football Club milita nella Australian Football League dove viene soprannominata “The Power”, mentre la squadra ‘riserve’ partecipa alla South Australian National Football League e viene chiamata “The Magpies”. Due i motti tipici del club: “We Are Port Adelaide” e “Never Tear Us Apart”.

Per Macron si tratta di un passo importante sul mercato australiano dove è presente in qualità di Tech brand di due squadre di calcio: Perth Glory FC e Adelaide United. L’azienda italiana fornirà al Port Adelaide Football Club i kit gara composti dalle tradizionali “Guernseys”, tipiche maglie del calcio australiano generalmente smanicate e il cui stile non è mai stato modificato nel tempo rendendole oltre che caratteristiche anche un simbolo tradizionale di questo sport.

“Per Macron questo accordo rappresenta un passo importante in un mercato che può offrire interessanti prospettive. – ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – L’ingresso nel mondo del calcio australiano offre inoltre la possibilità di ricerca e sviluppo per realizzare materiali dedicati a questa disciplina. Siamo felici e onorati di essere partner di una squadra importante e titolata come il Port Adelaide FC. E’ un club con l’ambizione di crescere ancora e espandersi, ma allo stesso tempo di rimanere legata alle proprie radici, cosa che ci ha molto e positivamente colpito fin dal nostro primo incontro”.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a un marchio internazionale così iconico nella famiglia del Port Adelaide FC. – ha dichiarato Matthew Richardson, Executive General Manager del Port Adelaide FC – Quando ci siamo incontrati per la prima volta con Macron, a metà dell’anno scorso, siamo rimasti immediatamente colpiti dalla loro storia. Nel corso degli ultimi 50 anni, Macron si è costruita una importante reputazione per la produzione di abbigliamento sportivo e athleisure di alta qualità e tecnicamente innovativo. Sappiamo che Macron ha costruito il suo successo intorno ai suoi valori di duro lavoro e miglioramento costante, cosa che il Port Adelaide Football Club ammira molto e che rappresentano valori che anche noi condividiamo. In breve tempo, Macron è passata dall’avere una base di clienti che era quasi interamente in Italia ad essere un marchio riconosciuto a livello mondiale, e Port Adelaide è lieta di far parte del suo primo passo nell’AFL“.