INTERNET TENCENT SI E’ ASSICURATO I DIRITTI DEI MEDIA IN CINA PER LA CHINESE SUPER LEAGUE

(di Lorenzo Di Nubila) – Il gigante cinese della tecnologia Internet Tencent si è assicurato i diritti dei media in Cina per la Chinese Super League (CSL) per le prossime tre stagioni, in un accordo del valore di CH ¥ 240 milioni (US $ 36,7 milioni).

Sportsmoney.cn, Tencent pagherà CH ¥ 70 milioni (US $ 10,71 milioni), CH ¥ 80 milioni (US $ 12,24 milioni) e CH ¥ 90 milioni (US $ 13,77 milioni) nelle prossime tre stagioni per i diritti. Secondo un rapporto dipagherà CH ¥ 70 milioni (US $ 10,71 milioni), CH ¥ 80 milioni (US $ 12,24 milioni) e CH ¥ 90 milioni (US $ 13,77 milioni) nelle prossime tre stagioni per i diritti.

Si dice che l’accordo sui diritti non sia esclusivo, il che significa che il CSL sarà libero di concordare accordi per il contenuto con altri partner per i diritti dei media. Come parte dell’accordo, Tencent trasmetterà le partite in diretta, così come la copertura on-demand e brevi video highlights delle partite del campionato.

La copertura sarà disponibile su tutte le piattaforme Tencent, tra cui la piattaforma di streaming video Tencent Video, la piattaforma sportiva Tencent Sports, Tencent News e le piattaforme di social media WeChat e QQ. La stagione CSL 2021 si svolge a Guangzhou e Suzhou e prende il via senza i campioni in carica del Jiangsu FC, di recente falliti. Il campionato della Chinese Super League avrà inizio il 20 aprile.