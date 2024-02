Inter-Atletico: la notte del jackpot nerazzurro. Share tv e incassi da botteghino alle stelle

Per la partita di Champions contro i “Colchoneros”, vinta 1-0, il Meazza ha registrato il terzo incasso più alto della storia per un club italiano impegnato in manifestazioni UEFA. Numeri eccezionali anche in tv, con uno share del 24,83%.

(di Davide Pollastri) – Ben 73.709 spettatori, con un incasso complessivo lordo pari a 9.218.859 euro; 5.402.000 telespettatori, con un share pari appunto al 24,83%.

L’ultima notte di Champions League della “Beneamata” è stato un successo a tutto tondo.

L’1-0 contro l’Atletico Madrid, ottenuto grazie ad un gol di Marko Arnautović, è solo una delle tante buone notizie raccolte dalla “Beneamata” negli ultimi tempi.

L’incasso registrato dal botteghino di San Siro, il terzo di sempre per quanto concerne il nostro calcio, segue a ruota le due semifinali (andata e ritorno) dell’euroderby che nella passata stagione oppose proprio l’Inter ai “cugini” rossoneri.

Nel dettaglio, le due sfide giocate a San Siro il 10 e il 16 maggio 2023, registrarono 75.532 spettatori all’andata, con un incasso pari a 10,4 milioni, e 75.567 spettatori nel return match, con un incasso Record di 12,5 milioni.

È curioso che in questa speciale classifica degli incassi più alti della storia dei Clubs italiani impegnati in manifestazioni UEFA, anche al quarto ed al quinto posto si trovino incontri disputati al Meazza nel corso della passata stagione, ovvero Milan-Tottenham del 14/02/2023 (74.320 spettatori per un incasso pari a 9.133.842 euro) e Milan-Napoli del 12/4/2023 (74.742 spettatori per un incasso di 8.507.542 euro).

I numeri sopracitati ribadiscono l’importanza delle competizioni calcistiche internazionali, poiché hanno un impatto significativo sui fatturati dei club.