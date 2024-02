RiminiWellness (2024) on air con la nuova campagna adv

RiminiWellness (in programma alla Fiera e Riviera di Rimini, 30 maggio–2 giugno) lancia la campagna 2024 con il claim “Feel Your Best”. Una evoluzione del concetto di benessere a 360 grandi, non più soltanto legato all’attività fisica in movimento, ma ad uno stile di vita che contempla diversi aspetti includendo alimentazione, riposo, mindfulness e allenamento: tutti aspetti che saranno al centro della manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG Expo), vero e proprio “Wellness Experience Show”.

“Feel Your Best” è un invito a migliorare il nostro stile di vita in maniera completa e armoniosa, un nuovo approccio al movimento che incoraggia a coltivare il meglio di noi stessi in ogni situazione, a sentire il corpo e la mente sempre al top, non soltanto durante l’allenamento ma anche, e soprattutto, quando stiamo per iniziare ad allenarci: un incitamento a trovare in noi stessi la motivazione a stare bene in ogni istante della giornata.

La presenza del motivo del fior di loto ricorda inoltre come l’energia “gentile” fluisca dentro di noi e colleghi tutto: corpo, mente e spirito. Il concetto del “sentire” passa attraverso un senso di benessere totale, come il raggio di sole che illumina il viso della ragazza raffigurata nell’immagine della campagna.