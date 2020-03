INFRONT: LE SETTE TECNOLOGIE CHE CAMBIERANNO IL MODO DI VIVERE GLI EVENTI SPORTIVI 

, agenzia di marketing per lo sport con sede a Zug (Svizzera) ed appartenente alla conglomerata cinese Wanda Group, ha individuato iche, nel 2020, potrebbero rivoluzionare l’approccio tecnologico ai grandi eventi sportivi globali.La maggior parte di questi riguarda la creazione contenuti video e la loro simultanea condivisione online;, ad esempio, è in grado di realizzare video contenenti i momenti salienti dell’incontro e condividerli immediatamente suiper i fans che, attraverso unadedicata, possono a loro volta richiedere le loro azioni preferite: caratteristiche pressochè simili presenta il software, a conferma di un format di successo tanto da essere già utilizzato da alcune delle più importanti leghe sportive mondiali come la(FIFA), la(DFB), l’(EHF) e l’(IIHF).

Il programma Videocities (già adottato dalla Lega Serie A) utilizza invece l’analisi video per aiutare i produttori ed i broadcasters sia a combattere il fenomeno della diffusione online di contenuti video pirata, sia a comprendere in maniera più precisa le esigenze del pubblico, riuscendo in questo modo ad ottimizzare i ricavi, mentre la app Antourage fornisce alle società sportive ed agli atleti tutti gli strumenti di vloggingnecessari per interagire con gli appassionati tramite dirette streaming e contest online.

Diverse piattaforme (utilizzate soprattutto dalla Champions Hockey League, la più importante competizione europea per club di hockey su ghiaccio) rielaborano in tempo reale le immagini video attraverso varie tecnologie di ricononoscimento facciale in modo tale da abbinare un nome ad un volto e distribuire così i contenuti direttamente ai fan: è il caso di prodotti come FAN360 (creato dalla stessa Infront grazie al lavoro della sua unità di ricerca e sviluppo) e Pomvom.

Infine, ideato per soddisfare le curiosità dei tifosi è il programma DEEP che, utilizzando un software AI-enabled (ossia abilitato all’utilizzo dell’intelligenza artificiale), è in grado di creare contemporaneamente all’evento statistiche ed infografiche approfondite, offrendo in questo modo agli appassionati nuove esperienze a livello di conoscenza ed approfondimento.