In vendita su ChainOn.it la sponsorship della finale della Coppa Italia Serie C

A partire da oggi è in vendita sul marketplace ChainOn.it il format con cui sarà possibile sponsorizzare la Finale di Ritorno di Coppa Italia dell’11 aprile tra L.R. Vicenza e Juventus Next Gen.

Lega Pro, nell’ambito della partnership siglata lo scorso autunno con ChainOn.it, avvia da oggi la vendita sul digital marketplace della sponsorship della finale di ritorno della Coppa Italia di Serie C tra L.R. Vicenza e Juventus Next Gen che si disputerà allo Stadio Romeo Menti di Vicenza il prossimo 11 aprile. L’incontro, trasmesso in diretta sul digitale terrestre da Rai Sport e in streaming da Eleven Sports, è il ritorno della partita conclusasi sul 2 a 1 per il Vicenza all’Allianz stadium il 2 marzo.

All’interno della piattaforma ChainOn.it, gli investitori, anche in forma anonima, potranno approfondire l’opportunità di sponsorizzazione, negoziare e sottoscrivere il contratto senza alcun costo di intermediazione, grazie a blockchain, smart contract e intelligenza artificiale.

“Siamo orgogliosi che Lega Pro abbia deciso di commercializzare su ChainOn.it la titolazione di un evento importante come la Finale della Coppa Italia tra una società storica come il Vicenza e la Juventus Next Gen. La Serie C è il campionato del talento e della crescita: due valori fondanti anche per ChainOn e che ci rendono particolarmente felici della partnership e della volontà della Lega di farla crescere con un’opportunità stimolante che, sono certo, darà agli investitori grandi riscontri, grazie ai 13 milioni di italiani interessati alla Serie C, ai 6,5 milioni che esprimono preferenza per i suoi sponsor al momento degli acquisti, ad un target composto in gran parte da imprenditori e professionisti con buona capacità di spesa. Un format ghiotto, ad un prezzo competitivo, che può permettere a piccole e medie imprese di crescere, puntando sul brand con un mezzo unico per capacità di coinvolgimento come il calcio.” afferma Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn (nella foto sopra)