De Siervo (Lega Serie A): la pirateria è una piaga per il calcio italiano. Perdita secca di 1 mld in tre anni

Luigi De Siervo (nella foto in primo piano), AD della Lega calcio Serie A, è intervenuto stamattina sulle colonne del “Corriere della Sera” tracciando gli scenari futuri del pianeta calcio tricolore (con particolare attenzione ai nuovi format e alla piaga della pirateria).

“Stiamo attraversando un momento delicato. Da un lato abbiamo ottenuto di avere minori vincoli nella vendita dei diritti tv, con la facoltà di allungare i contratti da tre a cinque anni. Dall’altro stiamo aspettando il provvedimento contro la pirateria, la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una perdita di un miliardo in tre anni. Preoccupazioni per il futuro? L’esplosione dei calendari con il nuovo modello della Champions e l’edizione allargata del futuro Mondiale. Questi progetti non ci fanno dormire sonni tranquilli perché le leghe domestiche saranno danneggiate”.

La pirateria? Aspettiamo un provvedimento. La pirateria è la piaga che depotenzia il nostro calcio. L’attività illegale, gestita secondo le indagini da camorra e mafia, ha causato una perdita di miliardo in tre anni. Senza pirati, potrebbero arrivare nuove piattaforme”. – ha dichiarato De Siervo durante l’intervista pubblicata dal Corsera.