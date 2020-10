In Inghilterra Deliveroo regalerà le divise con il proprio marchio a 200 squadre di calcio femminile

(di Daniele Caroleo) – Deliveroo, compagnia specializzata nella consegna di cibo in rete fondata nel 2013 e con sede a Londra, ha annunciato di aver rilanciato, anche quest’anno, il proprio programma “Gift of Kit”, con l’obiettivo di regalare le divise, con il proprio marchio, a 200 squadre di calcio femminile in tutto il Regno Unito.

Un’iniziativa simile era già stata avviata lo scorso anno, dalla stessa Deliveroo, supportando oltre 28.000 calciatori di base. Quest’anno, invece, tale campagna fa seguito all’annuncio della nuova strategia quadriennale della FA incentrata sul potenziamento ed il miglioramento del calcio femminile. In qualità di partner ufficiale delle “Lionesses” e consapevole che molti club, su tutto il territorio, hanno riscontrato gravi perdite economiche a causa della pandemia da Covid-19, Deliveroo ha quindi voluto lanciare questo programma di sostegno per le squadre di calcio femminili di tutto il territorio britannico.

I club interessati potranno candidarsi, gratuitamente, tramite apposita registrazione online e Deliveroo provvederà a selezionare, casualmente, oltre 200 squadre che potranno ricevere un kit completo con il marchio dell’azienda, tra i quali un equipaggiamento di 14 maglie firmate Nike. Oltre alla possibilità di ottenere alcuni buoni in denaro, per le atlete e per i soci del club, da utilizzare durante il 2021, unitamente ad ulteriori offerte targate Deliveroo.