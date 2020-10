UNIBET AMPLIA LA PROPRIA PARTNERSHIP CON I PHILADELPHIA EAGLES

(di Daniele Caroleo) – Unibet, società che opera nel gioco d’azzardo online, ha recentemente ampliato la propria partnershisp con la squadra di NFL dei Philadelphia Eagles.

Oltre ad essere un “Official Casino Partner”, infatti, la società con sede a Malta e di proprietà della Kindred Group Plc, è ora un Official Sportsbook Partner della squadra di Filadelfia. La collaborazione era iniziata nel 2019, ma grazie alle recenti integrazioni e modifiche del regolamento da parte della National Football League, che permettono alle squadre partecipanti al massimo campionato di Football Americano la designazione di sponsor ufficiali delle scommesse sportive, tale partnership si è potuta ulteriormente ampliare. L’annuncio del nuovo accordo è stato ufficializzato da Arnas Janickas, VP Marketing US della Kindred Group, e Catherine Carlson, Senior Vice President of Revenue and Strategy dei Philadelphia Eagles.

Unibet, oltre ad essersi collocata, nel corso degli anni, all’interno del panorama web, mobile e della TV digitale, offrendo ai propri utenti una vasta serie di prodotti legati al gioco online, nel 2018 aveva anche stipulato un accordo di sponsorizzazione con la Lega Calcio diventando partner ufficiale della Serie B e ottenendo l’esposizione del proprio marchio sul retro delle maglie delle squadre partecipanti al campionato nella stagione 2018-2019.