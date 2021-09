Il Tottenham Hotspur firma con Getir la sponsorizzazione per il training kit

(di Guido Paolo De Felice) – Il Tottenham Hotspur, una delle più iconiche squadre londinesi della Premier League, ha aggiunto la società di consegne di generi alimentari online Getir al proprio portafogli di partner commerciali. L’accordo avrà durata triennale e farà diventare Getir il primo sponsor nella storia del Club a marchiare i kit di allenamento degli Spurs.

L’accordo, che include tutte le squadre maschili e femminili del club, comprende inoltre la realizzazione di pubblicità all’interno dello stadio durante tutte le partite casalinghe della squadra allenata dal portoghese Nuno Espiríto Santo.

Getir, fondata nel 2015 e avente sede in Turchia, è stata lanciata nel Regno Unito soltanto lo scorso gennaio, ma da allora ha già completato più di un milione di consegne di generi alimentari a Londra, Birmingham, Manchester, Brighton, Cardiff, Liverpool e Bristol. La piattaforma prevede di essere operativa in ben 15 città del Regno Unito entro la fine del 2021, oltre al lancio negli Stati Uniti.

“In qualità di partner globale ufficiale, non vediamo l’ora di supportare i nostri fedeli clienti e raggiungere più persone nella comunità nei giorni delle partite nel corso di questa partnership triennale“, ha affermato Turancan Salur, direttore generale di Getir UK.

“Siamo felici del fatto che i tifosi vedranno il nostro nome giallorosso all’interno dello stadio e sulle divise dei giocatori”.

Todd Kline, chief commercial officer di Spurs, ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di supportare la crescita della consapevolezza del marchio Getir utilizzando l’appeal globale del nostro Club, offrendo esperienze uniche e coinvolgenti durante le giornate spese dai nostri tifosi al Tottenham Hotspur Stadium, attraverso il mondo di Getir, basato su una tecnologia di classe.”

Non è stata resa nota ufficialmente alcuna commissione per l’accordo, ma i principali rivali in Premier League degli Spurs guadagnano circa otto cifre all’anno dalle loro partnership equivalenti, con il Liverpool che arriva a guadagnare 20 milioni di sterline (27,6 milioni di dollari) all’anno dalla compagnia assicurativa Axa.