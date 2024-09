Casadei Pallets è Top Partner del Cesena FC (Serie B)

Il connubio tra l’azienda nata nel 1952 e il club bianconero entra nella 15ima stagione.

Casadei Pallets sarà uno dei “Top Partner” del Cesena FC nella stagione 2024/25. Iniziato nel 2010, con il ritorno in Serie A del Cavalluccio, il connubio tra il club bianconero e quello che oggi rappresenta il più importante produttore italiano nel mercato dei pallets entra così nella 15ima stagione.

Nata nel 1952, e giunta alla terza generazione di una conduzione famigliare oggi rappresentata dai fratelli Riccardo, Paolo e Antonietta, Casadei Pallets ha completato il processo di informatizzazione attraverso la creazione, nel 2011, della controllata Nolpal, una società di gestione dei parchi pallet deputata ad ottimizzare il sistema di interscambio, e il cui marchio affiancherà quello della casa madre nella comunicazione all’Orogel stadium Dino Manuzzi.

“Il legame col territorio e con la squadra di calcio che lo rappresenta – ha dichiarato Riccardo Casadei – ci ha spinti nel 2018 a fare il passo da sponsor a soci del nuovo Cesena, un’esperienza gratificante e ricca di soddisfazioni. Con l’arrivo della nuova proprietà americana abbiamo voluto continuare ad affiancare il club che per noi rappresenta anche un’opportunità in termini di marketing. Il campionato di Serie B rappresenta infatti una vetrina nazionale per il nostro marchio, senza contare che le partite in casa diventano spesso l’occasione per ospitare alcuni tra i nostri oltre ottocento clienti provenienti da tutta Italia, far vivere un’esperienza unica e rafforzare la relazione con loro”.