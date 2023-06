Il St. Mirren FC (Scottish Premiership) si lega al marchio Macron

Continua a rafforzarsi la presenza di Macron nella Premiership scozzese, col St. Mirren Football Club che ha scelto l’azienda italiana come nuovo partner tecnico. Lo storico club scozzese, con alle spalle 146 anni di storia, ha infatti firmato un accordo pluriennale che prenderà il via già dalla prossima stagione sportiva. La partnership prevede la fornitura di kit gara e abbigliamento tecnico al club di Paisley, sia per quanto riguarda la prima squadra che la formazione femminile e le giovanili dell’Academy.

Il St. Mirren FC è stato fondato nel 1877 da un gruppo di appassionati sportivi che, come capita spesso nelle storie dei club anglo-sassoni, praticavano già rugby e cricket. È tra i soci fondatori del campionato di calcio scozzese, ed è uno dei cinque club ancora attivi e iscritti nei campionati nazionali, insieme a Celtic, Rangers, Hearts e Dumbarton. Nel proprio palmares, il St. Mirren FC può vantare 3 Coppe di Scozia, 1 Coppa di Lega scozzese e 1 Coppa anglo-scozzese. La ‘casa’ dei Buddies (soprannome del club e dei suoi tifosi, insieme a “The Saints”) è il St. Mirren Park, che a partire dal 2009 ha sostituito lo storico stadio di Love Street e che è stato intitolato all’associazione dei tifosi che dal 2021 detiene la maggioranza della proprietà del club (SMISA – St. Mirren Independent Supporters Association).

“Siamo felici di iniziare questo percorso con un club come il St. Mirren che rappresenta la storia del calcio scozzese. – ha dichiarato Andrea Palilla, Country Manager di Macron – Uno storico passato che vogliamo tradurre in una collezione unica che rappresenti sia per chi la indossa in campo, sia sugli spalti, il giusto senso di appartenenza ai colori e alla tradizione del club”.

“Siamo lieti di dare il via a questo nuovo ed entusiasmante accordo pluriennale con Macron”, ha dichiarato Keith Lasley, Chief Operating Officer del St. Mirren. “Si tratta di un brand tra i più importanti nel mercato del calcio professionistico, con accordi e partnership con una vasta gamma di club. Ci auguriamo una proficua collaborazione e non vediamo l’ora di presentare le nostre nuove divise per il 2023/24 nelle prossime settimane”.