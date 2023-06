SCM è il match sponsor di Cesena-Vicenza (playoff Lega Pro)

Sarà Scm (www.scmufficio.com) il match sponsor di Cesena-Vicenza, in programma questa sera (ore 20.30) all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Già Official Supplier del Cesena FC, l’azienda cesenate rafforzerà la presenza del proprio brand accompagnando sui led a bordocampo l’ingresso in campo delle due squadre.

Attiva dal 1979, Scm è al fianco delle aziende nelle forniture per l’ufficio, attrezzature, arredamento, accessori e assistenza tecnica. Negli anni si è strutturata per il noleggio di sistemi multifunzione digitali, stampanti e fotocopiatori e, con l’acquisizione nel 2008 da parte di Horsa SpA (www.horsa.com), ha computo il definitivo salto di qualità grazie all’integrazione delle proprie esperienze nel settore office con quelle proprie della capogruppo, attiva nel mondo della gestione documentale, Business Intelligence e della storica vendita ed assistenza di sistemi hardware come partner IBM Lenovo.