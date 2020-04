Il San Paolo estende i rapporti con Banco Intermedium

(di Andrea Peddis) – La popolare squadra calcio brasiliana ha rinnovato il contratto in scadenza con la banca di Belo Horizonte. L’estensione della partnership (Banco Intermedium è main sponsor di maglia) è stata dichiarata valida almeno sino al termine dell’anno solare 2020. Data che coincide con il termine del mandato del presidente del club Carlos Augusto de Barros e Silva. L’accordo tra le parti ruota attorno alla “Morumbi Card”. Collegata ad un account digitale, oltre a portare i colori del club di San Paolo, versa nelle casse del club il 50% del profitto generato ad ogni suo utilizzo. Nel marzo del 2020 sono stati raggiunti i 500mila account e questo ha fornito ad entrambe le parti la motivazione per continuare il sodalizio commerciale. Joao Vitor Menin, capo esecutivo del “Banco Intermedium”, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione col club durante questo periodo di crisi umanitaria/economica. Il club del San Paolo è riuscito dunque a strappare un accordo favorevole nel settore delle sponsorizzazioni (vedi anche lo sponsor “Cartao de Todos” apposto sui pantaloncini). Nello specifico consente un’entrata sicura anche in assenza della solita attività sportiva e audiovisiva.