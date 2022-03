Discovery sigla un accordo triennale con l’IFSC Climbing

Discovery e la Federazione Internazionale d’Arrampicata Sportiva (IFSC) annunciano una partnership triennale, che permetterà a un pubblico europeo sempre più appassionato di seguire i Mondiali e la Coppa del Mondo LIVE su discovery+ e i canali Eurosport.

Diventata disciplina olimpica a Tokyo 2020, l’arrampicata sportiva amplierà i suoi orizzonti verso Parigi 2024 grazie a Discovery e al suo storytelling: una scelta naturale per una pratica capace di attrarre gli spettatori dei canali lifestyle e d’intrattenimento sempre più attratti dai nuovi scenari sportivi.

«Più d’ogni altra cosa, l’accordo con Discovery migliorerà il profilo del nostro sport e dei nostri atleti, aprendo nuove vie di sponsorizzazione per gli scalatori di tutto il mondo», afferma il presidente dell’IFSC Marco Scolaris: «Siamo certi che questa partnership con Discovery estenderà la nostra posizione fra gli sport olimpici in più rapida ascesa e, grazie a una maggiore visibilità, spingerà sempre più persone non solo a guardare l’arrampicata sportiva, ma anche a provarla».

Trojan Paillot, VP Sports Rights Acquisition and Syndication di Discovery Sports, annuncia: «L’arrampicata sportiva ha dimostrato ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 di essere una disciplina incredibilmente popolare e attraente che ora, grazie ai nostri canali, s’ingrandirà di un pubblico nuovo e trasversale, fatto non solo di spettatori “sportivi”, ma che amano ogni forma d’intrattenimento. Siamo così lieti di trasmettere l’arrampicata sportiva su Discovery ed Eurosport per i prossimi tre anni, costruendo orizzonti sempre più ampi verso Parigi 2024».

Le 2022 IFSC World Cup Series iniziano con la Coppa del Mondo Boulder IFSC a Meiringen, Svizzera, in programma dall’8 al 10 aprile nella regione orientale dell’Oberland Bernese. Le gare saranno trasmesse in diretta su discovery+ ed Eurosport e in differita su The Olympic Channel.