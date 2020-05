Il Real Sociedad scommette sulla tecnologia NFC sulle maglie

(di Andrea Peddis) – Novità in arrivo sulle maglie del Real Sociedad (club della Liga Santander) a partire dalla prossima stagione. Il club basco, che al momento si trova in 4° posizione in classifica, utilizzerà la tecnologia NFC nelle maglie di squadra destinate ai tifosi. La NFC (near field communication) è una tecnologia di ricetrasmissione che fornisce connettività senza fili (bidirezionale a distanza a corto raggio), sviluppata congiuntamente da Philips, LG, Sony, Samsung e Nokia, (esattamente come la carta di credito contactless.) Questo codice consentirà al tifoso di ottenere sconti sulla merce da acquistare in un determinato luogo. Per il momento, il luogo scelto è la sola Real Arena, “casa” della società basca, ma il progetto potrebbe allargarsi e sfruttare al massimo ogni evento calcistico.

La tecnologia permette infatti un tipo di connessione brand-club-tifoso che non ha precedenti tra le squadre. Questo potrebbe attirare numerosi sponsor, interessati a ottenere visibilità tramite questa innovazione.