F1: IL SINDACO DI SCARPERIA OFFRE IL MUGELLO PER SOSTITUIRE IL GP DI MONZA

(di Thomas Gaddo) – Vista l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, il Gran Premio di Monza, previsto a settembre nel calendario F1, potrebbe essere cancellato. In merito all’argomento è intervenuto, il sindaco di Scarperia, comune dove si trova l’autodromo del Mugello (sede del GP d’Italia/Motomondiale), si candida a sostituire la location lombarda: “Qualora ci fosse la necessità di organizzare un GP a porte chiuse in sostituzione di Monza (se a settembre la situazione sanitaria della Lombardia non lo dovesse permettere), il Mugello sarebbe il luogo ideale per organizzarlo”, ha dichiarato il sindaco Federico Ignesti.

Il primo cittadino di Scarperia ha poi proseguito, riguardo l’ipotetica organizzazione: “Noi saremmo pronti a investire e discuterne con la regione Toscana e la Camera di commercio, perché sarebbe un’occasione unica per portare la F.1 in un circuito nuovo, dando visibilità al nostro autodromo…Siamo pronti a trovare risorse nel nostro territorio”. Pista che inoltre, sarebbe già omologata, per ospitare competizioni automobilistiche.