Il Real Betis lancia “Forever Green” la prima piattaforma dedicata alla sostenibilità ambientale

La tutela dell’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico sono al centro di un progetto innovativo, ribattezzato “Forever Green”. Nasce da un’idea del “Real Betis” (club della prima divisione spagnola), con il supporto della stessa Liga Santander e del governo nazionale.

Nel disegno degli ideatori diventerà una “piattaforma” sostenibile per tutte quelle realtà aziendali e istituzioni (non solo locali) che intendono utilizzare lo sport per provare a migliorare la qualità della vita del pianeta.

L’obiettivo primario, da parte del club andaluso, è creare una vera e propria coscienza, un’onda lunga di opinione su macro temi come ambiente e cambiamento climatico. Portando i tifosi di calcio ad impegnarsi, perchè possano essere posti comportamenti idonei al rallentamento del cosiddetto climate change.

Non a caso le Nazioni Unite (ONU) e il colosso mondiale dell’e-commerce, il marchio Amazon, hanno deciso di sostenere concretamente questa iniziativa targata Real Betis.

Attraverso questo progetto la dirigenza biancoverde svilupperà 5 diverse aree tematiche puntando, nel tempo, a caratterizzarsi come una società di calcio “green-oriented”. L’impegno concreto sui temi dell’ambiente potrà diventare anche una opportunità commerciale, aiutando il club a intercettare aziende provenienti da questo mercato.