Dal calcio al rugby, il focus è sul tema della “sostenibilità” ambientale

Da alcuni anni l’impegno nella tutela e rispetto dell’ambiente è al centro delle strategie di molti club e aziende sponsor. I temi “green” stanno diventando prioritari per le azioni di molte società di calcio, che, oltre ad attivare progetti specifici, stanno intercettando realtà partner provenienti da questo settore.

Il caso dell’Hoffenheim

Lo stadio dell’Hoffenheim (Bundesliga1) è situato a Sinsheim, nel Baden-Württemberg. La Rhein-Neckar-Arena, nella primavera del 2019, ha cambiato il nome in “PreZero Arena” (dopo l’esperienza con il colosso dell’energia Wirsol Solar).

PreZero è una società tedesca, controllata dalla multinazionale Schwarz-Gruppe e specializzata nello smaltimento/riciclaggio rifiuti. Firmerà l’impianto fino alla stagione 2025 e coinvolgerà la fan base dell’Hoffenheim in una serie di progetti “green”, come l’utilizzo di bicchieri ecocompatibili per evitare gli sprechi collegati ai contenitori di plastica per bevande. Oltre a ciò si impegnerà a riutilizzare l’erba del rettangolo di gioco per la produzione di cover (destinate al mercato dei telefoni cellulari).

L’obiettivo di PreZero è favorire comportamenti ecosostenibili da parte degli spettatori, puntando a promuoverne la divulgazione su un bacino di utenti sempre più allargato.

Colchoneros in chiave “green”

Un modello di sostenibilità vincente è il “Wanda Metropolitano”, nuova casa dell’Atlético Madrid inaugurata nella stagione 2017/18. Il nuovo stadio dei “Colchoneros”, costato circa 310 milioni di euro, ha una capienza di circa 68mila spettatori, con gradinate sviluppate su tre anelli che avvolgono completamente il campo, e presenta caratteristiche tecniche innovative ed ecosostenibili: il riciclo dell’acqua piovana consente un accumulo fino a 600 metri cubi per il funzionamento dei servizi interni; i pannelli solari permettono sia un notevole risparmio energetico che un netto calo della produzione di CO2 (circa 19 tonnellate in meno all’anno); inoltre, l’illuminazione led favorisce una riduzione del 30% dei consumi annui, oltre alla creazione di spettacolari giochi di luce vista la presenza di fasce luminose lungo tutto il perimetro delle tribune.

Macron scommette sul riciclo

Sostenibilità in tutti i processi aziendali e salvaguardia dell’ambiente. Sono i pilastri della filosofia produttiva di Macron, tra i principali marchi di abbigliamento sportivo, che, per alcuni club sponsorizzati, ha avviato la produzione di maglie con tessuti in poliestere 100% riciclato da Pet. Questi ultimi, dopo l’utilizzo, vengono ridott in un chip della grandezza di circa 2 millimetri e successivamente trattato per ottenere un filato che garantisce le stesse prestazioni di quello non riciclato. L’equivalente di 13 bottigliette da mezzo litro costituisce la quantità di prodotto che serve per realizzare una divisa di gioco. Da qui l’idea di coinvolgere alcune realtà calcistiche sponsorizzate a livello tecnico in un progetto denominato “Macron 4 the Planet”. Una di queste partnership riguarda la terza maglia (stagione 2020/21) dell’Udinese. Un prodotto caratterizzato da tessuti in poliestere 100% riciclato.

Palla ovale con l’anima “verde”

Nel rugby francese, Macron (sponsor tecnico) e “Section Paloise” (milita nel campionato Top 14) hanno realizzato una divisa di gioco interamente prodotta con plastica riciclata. Una scelta quella del “Pau” che la vede impegnata anche in altre azioni a favore dell’ambiente. Presso lo Stade du Hameau (può ospitare oltre 18mila spettatori), infatti, sono stati installati una serie di raccoglitori per incentivare i supporter a riciclare le bottiglie di plastica. Nel tempo, potranno essere utilizzate dalla stessa Macron per la produzione delle nuove maglie gara. Questo approccio “green” ha generato una immagine positiva a favore del club pirenaico, sponsorizzato da una dozzina di partner di livello nazionale e internazionale.