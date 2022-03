Il piano di Roman Abramovich per la cessione del Chelsea FC

Roman Abramovich ha messo in vendita il Chelsea FC 19 anni dopo averlo acquistato, cedendo, di fatto, alle pressioni che il Governo inglese sta attuando nei confronti degli oligarchi russi. L’ex patron del club londinese valuta la società 3.6 miliardi di sterline.

Il Chelsea è uno dei club più prestigiosi della English Premier League, oltre ad essere una delle squadre top di Londra, e la sua cessione ha suscitato l’interesse di diversi imprenditori, di cui la maggior parte sono già inseriti nel mondo dello sport. Tra i nomi spicca quello di Josh Harris, ex numero uno di Apollo Global Management, co-proprietario di un portafoglio di partecipazioni sportive (tra queste i Philadelphia 76ers e il Crystal Palace FC).

Nel caso in cui Harris decidesse di presentare un’offerta per il club di Abramovich, dovrebbe cedere però la sua quota in seno al Palace, secondo quanto previsto dal regolamento della Premier League. Un possibile competitor di Harris potrebbe essere Vivek Ranadivé, CEO della TIBCO nonchè governor dei Sacramento Kings, franchigia californiana della NBA. Secondo le indiscrezioni di Sportico.com Ranadivé sta per presentare un’offerta per la squadra londinese, diventando così il primo proprietario indiano di una squadra di Premier League. L’imprenditore statunitense Todd Boehly, invece, si è unito Hansjorg Wyss, filantropo e proprietario di minoranza dei Los Angeles Dodgers, per presentare una nuova offerta ad Abramovich, dato che la prima di 2.2 miliardi, consegnata nel 2019, è stata ritenuta insufficiente.