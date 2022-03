Fitness: le tendenze dell’allenamento da casa si riverbera anche negli acquisti online

Le persone che hanno scelto di allenarsi a casa durante la pandemia hanno creato un boom per l’industria del fitness. Il numero di clienti in 80 paesi è triplicato durante il lockdown. L’American College of Sports Medicine ha intervistato 4500 esperti di fitness internazionali sulle tendenze del settore, e secondo il sondaggio, le palestre domestiche si sono classificate al secondo posto per le principali tendenze del 2022, dietro la tecnologia indossabile come Fitbit e smartwatch.

L’acquisto online di oggetti e arredamenti per il fitness

Così si è anche evoluto l’acquisto online di oggetti per il fitness, come tapis roulant e altri prodotti, che possono essere inseriti all’interno della casa o in giardino. Anche se poi le restrizioni si sono rallentate, molti abbonati alle palestre hanno scoperto che preferivano gli allenamenti a casa alla palestra, perché risparmiavano sul tempo di viaggio: il risultato era altrettanto efficace, gli esercizi poteva essere fatto in qualsiasi momento a casa e non c’era attesa per accedere all’attrezzature. In tal senso c’è stato un boom nell’acquisto di tapis roulant, pesi e i manubri.

Altri oggetti apprezzati per l’allenamento da casa sono fasce di resistenza, tappetini per lo yoga, rulli per addominali, corde per la velocità.

Tendenze di fitness del 2022

Secondo un altro recente sondaggio di GoodFirms, il regime di fitness a casa è la principale tendenza del fitness nel 2022. La ricerca mette in evidenza l’adozione di nuovi regimi di fitness e il passaggio a soluzioni digitali a casa. Il 56,1% degli intervistati da GoodFirms ha segnalato una preferenza dell’allentamento da casa: a ciò si accosta anche un cambiamento verso modelli di palestra ibridi new age, tanto che il 40% dei fitness club ha sfruttato i modelli di fitness ibridi. Molti fornitori di servizi SaaS di fitness stavano già lavorando su lezioni virtuali e sulla tecnologia che le consente: quando è scoppiata la pandemia, molte palestre avanzate hanno adottato rapidamente i modelli ibridi.

Ciò ha condotto anche a dei benefici, perché più persone sono ora impegnate in attività di fitness, che prima venivano relegate a interessi secondari. Si segnala anche una richiesta di accompagnamento personalizzato di personal trainer certificati, con allenamenti di gruppo e brevi sessioni di esecuzione di esercizi ad alta intensità. Gli intervistati hanno segnalato investimenti nello spazio personale della palestra domestica, come panche e sgabelli: il 43,9% ha acquistato attrezzature per il fitness adatte per l’esercizio a casa dopo la pandemia. Fino a optare per dispositivi indossabili per monitorare le attività di fitness.

Un allenamento è un’esperienza che può essere goduta da qualsiasi luogo, grazie alla tecnologia. Mentre la pandemia di COVID-19 ha costretto molte palestre a chiudere temporaneamente, costringendo i frequentatori di palestre ad allenarsi da casa, la tendenza dell’allenamento virtuale si conferma come una delle tendenze del 2022 e 2023: prima della pandemia, allenarsi tramite un’app o Zoom era un concetto estraneo, e ora non è più così, poiché sempre più persone abbracciano l’opzione virtuale tramite app di fitness e programmi virtuali. Gli allenamenti virtuali e ibridi funzionano perché sono convenienti, ha affermato l’analista di fitness e vendita al dettaglio Randy Konik in un’intervista con CNBC: “Le persone si renderanno conto che possono allenarsi in palestra tre giorni alla settimana, e poi tre o quattro giorni alla settimana semplicemente da casa o nel seminterrato. È tutta una questione di comodità”.