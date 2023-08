Il motto latino “Erimus” sulle maglie Away del Middlesbrough FC

Il Middlesbrough FC (club di Football Championship), in collaborazione con Erreà Sport, ha presentato la maglia away per la stagione 2023-2024.

Un design fondato sulll’eleganza e l’essenzialità, con uno sfondo blu, richiamante l’identità distintiva della squadra. La scollatura a “V”, il bordo manica e la banda orizzontale centrale gialla, impreziosita da dettagli bianchi, conferiscono un look unico e moderno.

La divisa è ulteriormente valorizzata dall’inserimento del “leone” proveniente dallo scudo della nobile famiglia De Brus, che è stato posizionato sia nel logo nella parte centrale della maglia che nella lunetta interna.

In quest’ultimo caso, questo simbolo di nobiltà è accompagnato dal motto latino “Erimus” (“noi saremo”), sottolineando l’ardente spirito combattivo della squadra e il suo impegno a superare ogni ostacolo. (fonte: Erreà Sport)