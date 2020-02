Il link turismo, territori e Sport Invernali. #Roadtocortina2021: in pista con le Finals della Coppa del Mondo 2020.

(di Claudia Giordani) – Sono l’energia dell’inverno, la carica della stagione bianca, l’anima delle vacanze in montagna. Gli sport invernali, fattore vincente nel link turismo e territorio, sempre più ritrovano la valenza strategica e economica nelle considerazioni degli interlocutori e nella programmazione di marketing e comunicazione. Soprattutto nella dimensione dei grandi eventi, secondo un calendario fitto di appuntamenti tanto spettacolari e attesi in tutto il mondo. Parterre straordinario, con anche i campionissimi Dominik Paris e Manfred Moelgg, spettatori in recupero dal rispettivo infortunio, quello di Anterselva/Antholz2020, il Mondiale di Biathlon aperto dal bellissimo argento della staffetta mista azzurra, davvero entusiasmante.

Una rassegna iridata trionfante per la località divenuta simbolo della disciplina, al di là dei risultati delle gare, a trascinare in gran parte la frequentazione di tutta la Val Pusteria. Gli eventi e lo sport di alto livello non rientrano nei criteri di valutazione della speciale classifica secondo Skipass Panorama Turismo, azienda specializzata nelle statistiche del turismo montano, ma indubbiamente ne influenzano il risultato. Come riportato dalla Rivista Sciare, in base ai valori selezionati, il ranking scaturito dalle percezione degli ospiti italiani, premia proprio quelle località tra le più attive nelle proposte di manifestazioni e iniziative di alto livello sportivo.

C’è Madonna di Campiglio al primo posto, sinonimo di 3Tre, Coppa del Mondo di Sci Alpinismo, già protagonista con i Mondiali di snowboard e freestyle, e c’è Livigno, olimpica nel 2026 dove verranno assegnate le medaglie di snowboard e freestyle, da tempo centro sportivo globale con la vocazione per lo sci nordico e le strutture dedicate anche agli sport olimpici estivi. Al top anche le altre località della Coppa del Mondo di sci, Val Gardena, Val Badia, Bormio, Sestriere, e guadagna posizioni La Thule che ritorna a fine febbraio con le gare di velocità al femminile, con le azzurre attese a grandissime prestazioni, vista la stagione vittoriosa fin qui condotta. C’è soprattutto Cortina, seconda assoluta, con il Mondiale 2021, le Olimpiadi 2026 e quest’anno le Finals di Coppa del Mondo di sci alpino.

Dal 18 al 22 marzo si preannunciano gare particolarmente combattute tra i leader in tutte le specialità: al di là delle performance, a tutto vantaggio dello spettacolo, anche la strategia potrà essere decisiva sia tra gli uomini che tra le donne per conquistare la preziosa Coppa generale e le Coppette di specialità . Un vero e proprio test per i Mondiali del prossimo anno, per i quali è in corso la call per inserirsi nello staff dell’organizzazione condotta dal partner Adecco.

Eventi sportivi presenti anche alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo, a Milano, ma più in versione estiva. Un approfondimento a cinque cerchi rivolto a Tokio 2020, tra i workshop più interessanti con la partecipazione di Giorgio Scarso, Presidente Federazione Italiana Scherma, Diego Nepi Molineris, Direttore Marketing e Sviluppo Sport & Salute Spa, Andrea Franchini, Project Manager Sport Values. E sempre grazie alla Federazione Scherma, oltre la presentazione degli appuntamenti dell’anno, i Campionati Italiani Assoluti e Paralimpici in programma a Napoli ed i tricolore Cadetti e Giovani che si svolgeranno a Jesi, l’incontro per sottolineare proprio la stretta connessione tra eventi sportivi e immagine delle città ospitanti in un’ottica di promozione reciproca.

Non ancora così presenti invece le Olimpiadi 2026: negli stand delle Regioni e delle Città interessate solo qualche riferimento tra il materiale illustrativo dedicato allo skiing e qualche logo sui pannelli fotografici e tra gli allestimenti. E se Cortina è pronta a manifestarsi fra meno di un mese nella sua struttura organizzativa ben collaudata, con esperienze di ospitalità uniche e innovative, sono ancora gli sport invernali a premiare un altro territorio alpino molto importante.

Dal 21 al 28 gennaio 2023 la Regione Friuli Venezia Giulia ospiterà EYOF 2023, il Festival Olimpico invernale della Gioventù Europea, che vedrà partecipare giovani atleti (14-18 anni), provenienti da 50 Paesi europei, in rappresentanza degli altrettanti Comitati Olimpici Nazionali, in 12 discipline sportive.

Per il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, un altro grande appuntamento nel nostro paese:”Questa è una scommessa vinta, che sposa l’orientamento del mondo a cinque cerchi, pronto a investire sempre più sui giovani perché rappresentano il futuro del movimento. Il progetto del Friuli Venezia Giulia fa leva proprio su questo fattore. Sarà un’opportunità fantastica per il territorio sotto il profilo dell’impiantistica e contestualmente un fantastico trampolino di lancio per i ragazzi in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026.”Gli Eyof, nati nei primi anni ’90, dopo l’ultima edizione invernale a Erzurum (Turchia) si svolgeranno fra qualche mese a Sarajevo (Bosnia) e nel 2021 a Vuokatti (Finlandia). In Friuli Venezia Giulia nel 2023 saranno in Italia nuovamente dopo l’edizione inaugurale invernale del 1993 ad Aosta e quella estiva a Lignano Sabbiadoro nel 2005.