Il grande ciclismo internazionale sulle piattaforme di Discovery

Dai mitici berg delle Fiandre e il sacro pavé della Roubaix, passando per le côtes delle Ardenne sulla strada che porta ai Grandi Giri e ai più grandi velodromi del mondo, la stagione di ciclismo 2022 è tutta sulle piattaforme di Discovery nel 2022.

Un’offerta che include più di 600 trasmissioni in diretta per un totale di oltre 1.200 ore di ciclismo in 65 mercati europei (Italia compresa) su Eurosport e Discovery+ e 208 territori grazie a GCN+. Il 2022 sarà il più grande anno di ciclismo di Discovery Sports con eventi di ciclocross, BMX, pista e mountain bike in diretta e le più importanti corse World Tour femminili, compresa la prima attesissima edizione del Tour de France Femmes avec Zwift LIVE su tutte le piattaforme Discovery.

Proprio in occasione del Tour de France, grazie al celebre studio The Cube di Eurosport, Discovery proietterà per la prima volta la Grande Boucle in una nuova dimensione fra interviste in realtà aumentata, i commenti e le analisi dei migliori esperti e opinionisti che sono fra i nomi più noti del ciclismo mondiale, come il sette volte vincitore dei Grandi Giri Alberto Contador inviato in prima linea e Sir Bradley Wiggins con il suo format Brad on a Bike, che vedrà il campione del Tour de France 2012 e cinque volte medaglia d’oro olimpica in diretta motocorsa dal gruppo per portare gli spettatori nel cuore dell’azione.

Robbie McEwen, vincitore di 24 tappe ai Grandi Giri, è la nuova star di Discovery nella galassia delle icone del ciclismo di Discovery, fra cui Bernie Eisel, Jens Voigt (Germania e internazionali); Iris Slappendel e Bobbie Traksel (Paesi Bassi); Jackie Durand e Guillaume Di Grazia (Francia); Brian Holm (Danimarca); Sean Kelly, Adam Blythe e Hannah Walker (Regno Unito) su strada e Sir Chris Hoy, Kristina Vogel, Laura Kenny e Joanna Rowsell su pista tra i velodromi più famosi del mondo e per la seconda già attesissima II edizione dell’UCI Track Champions League, creata e promossa da Discovery Sports Events.

Nel 2021 Discovey Sports ha prodotto per la prima volta il 100% del World Tour femminile aggiungendo quest’anno una serie di nuovi diritti, fra cui l’edizione inaugurale del Tour de France Femmes by Zwift e la Paris-Roubaix femminile. Rafforzando di anno in anno la sua posizione di Home of Cycling, l’impegno di Discovery Sports è anche quello di offrire al ciclismo femminile orizzonti sempre più ampi di pubblico grazie alla nuova brillante campagna Home of Women’s Cycling verso la parità sportiva di genere. L’iniziativa andrà in onda su Eurosport e GCN con le interviste ad alcuni dei più grandi nomi dell’UCI Women’s World Tour, fra cui Annemiek van Vleuten, Lizzie Deignan e Audrey Cordon-Ragot.

Eurosport e discovery+ trasmettono in Italia tutte le tappe del Giro, del Tour de France in diretta integrale e della Vuelta di Spagna in esclusiva italiana, i Mondiali di Wollogong 2022 e le grandi Classiche del ciclismo, fra cui le Monumento: Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia. La stagione italiana è partita con ottimi risultati d’ascolto sui canali Eurosport, con uno share in crescita del 14% sul pubblico totale rispetto all’anno scorso e del +19% sul pubblico pay (1,4% share).