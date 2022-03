La MLB ancora su Sky fino al 2026

Fino al 2026 su Sky il baseball americano della MLB (Major League Baseball). Su Sky e in streaming su NOW fino a sette incontri a settimana durante la stagione regolare, di cui almeno due con il commento in italiano. Oltre alle partite della Regular Season, con 30 franchigie al via, anche gli incontri della Post Season, con almeno una partita al giorno, le World Series per il titolo e la 92ma edizione dell’All Star Game, il prossimo 19 luglio al Dodger Stadium di Los Angeles.

La stagione 2022 è ormai alle porte: l’Opening Day è fissato per giovedì 7 aprile con l’avvio della Regular Season, che ci accompagnerà fino a ottobre. Poi a seguire la Post Season e le World Series, le finali per il titolo, al meglio delle sette partite.

Con il baseball della MLB, la più antica lega sportiva americana, che si va ad aggiungere a NBA, NHL, Indycar e All Elite Wrestling, Sky si conferma la “Casa dello Sport” anche per gli appassionati degli sport americani.