Il football aiuta Alipay a crescere in Europa 

Un discorso a parte, tra le varie collaborazioni commerciali dell’UEFA (Euro2020) merita la partnership di Alipay, (realtà fintech di Ant Group), che, nel 2018, ha firmato un contratto pluriennale (scadrà nel 2026) con l’organismo elvetico (il quartier generale è a Nyon). Include l’attuale edizione degli Europei e Germania 2024 (prossima rassegna continentale). Un investimento in sponsorizzazioni superiore ai 220 milioni di euro.

Dopo essersi diffuso in modo capillare sul mercato domestico (più di 700 milioni di cinesi la utilizzano come sistema di pagamento) la strategia del colosso asiatico si è concentrata sull’Europa. Da qui l’idea di legarsi, per otto anni, al maggiore evento continentale calcistico.

Attraverso questo accordo i fan asiatici possono acquistare (norme Covid-19 permettendo) i biglietti di Euro2020 direttamente con un click (attraverso un’app realizzata in cinese “mandarino”).

Fondata nel 2004 Alipay (la sede è a Shanghai) è attualmente utilizzata da più di un miliardo di utenti (riuscendo a coinvolgere ben 65 istituzioni finanziarie). Negli anni si è evoluta da semplice strumento per transazioni economiche a risorsa per la vita quotidiana degli utenti. A livello mondiale intercetta il 53% dei pagamenti effettuati in più di 27 valute estere.

Un test ulteriore (sempre sul mercato europeo) è stato lanciato in Inghilterra, grazie alla partnership stretta con il Manchester City (club di Premier League). A breve verrà attivato un portale di e-commerce per migliorare la fan experience digitale (soprattutto nell’area dei paesi asiatici). Gli utenti avranno accesso a prodotti, video, offerte e iscrizioni ad eventi (anche offline). Tra i premi maglie replica e biglietti per i match dei “Cityzens” all’Etihad stadium.