Basket: numeri record su DAZN in occasione dei playoff

Un accordo che ha garantito al basket di vertice una ulteriore ed importante visibilità come dimostrano i dati relativi agli ultimi play off che hanno fatto registrare un aumento del +66% di views rispetto alla regular season su Eleven e circa il doppio (+93%) su Dazn.

Ora, dopo che nei mesi scorsi Eleven è entrata a far parte del Gruppo Dazn, per ottimizzare l’esperienza di visione di tutti gli appassionati in un’unica piattaforma, il servizio Eleven sarà attivo solo fino al 24 luglio 2023 , data in cui gli abbonamenti cesseranno automaticamente. Si potrà continuare a seguire la Serie A UnipolSai su Dazn attivando uno dei piani di abbonamento disponibili.