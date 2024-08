Marketing: il Crystal Palace FC lancia la divisa versione “Eagle Back”

Si conclude la presentazione del nuovo Game Set 2024/25 realizzato da Macron per il Crystal Palace FC, che oggi ha svelato un nuovo kit, intitolato “Eagle Black”, che il club di South London indosserà nella prossima stagione in Premier League. Il nuovo Eagle Black Kit 2024/25 del Crystal Palace FC riprende lo stile innovativo che caratterizza la versione Home, aggiungendo ulteriori elementi di personalizzazione. Anche questo kit, come gli altri due del Crystal Palace FC già svelati negli scorsi mesi, è interamente realizzato in Eco Fabric, un tessuto al 100% ricavato dal riciclo di plastica post-consumer e che anche la prossima stagione caratterizzerà tutti i kit firmati Macron per club professionistici di ogni sport.

La nuova maglia “Eagle Black” del Crystal Palace FC è prevalentemente nera con dettagli rossoblù. Il colletto a girocollo, così come i bordi manica, è in maglieria nera con due sottili linee, una rossa e una blu. Il kit, come detto, è caratterizzato dallo stesso tema grafico della maglia Home. La banda verticale rossoblù che percorre tutta la lunghezza del corpo centrale è caratterizzata dallo stesso effetto spray e presenta al proprio interno la stampa sublimatica del logo del club ripetuta in varie angolazioni e tonalità di rosso e di blu. Lo stesso elemento grafico è presente anche sulle spalle, con a destra una banda interamente rossa e a sinistra una interamente blu. Su tutta la maglia, sia fronte che retro, è inoltre presente anche un pattern embossato col disegno dell’aquila presente nello stemma del club.

Sul petto sono presenti a destra il logo Macron in bianco, e a sinistra lo stemma del Crystal Palace FC, realizzato in stampa in silicone su base in poliestere. L’etichetta nel backneck interno è personalizzata con la stessa trama grafica del kit Home, col logo del club che sovrasta la scritta “SOUTH LONDON AND PROUD”. Nella parte sinistra è inoltre presente il logo Macron e la scritta “Designed in Bologna”, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus. Nel backneck esterno è infine presente una stampa in bianco dell’aquila presente nello stemma del CPFC.

Il kit è completato da pantaloncini neri con coulisse blu, personalizzati anch’essi col pattern embossato dell’aquila e con due bande ai fianchi che riprendono la trama del kit Home, una rossa a destra e una blu a sinistra. I calzettoni sono neri con una banda rossoblù nel bordo alto e con la scritta CPFC in bianco sotto al polpaccio. (fonte: Macron)