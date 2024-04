Il circuito giapponese K-1 World GP fa tappa in Sicilia all’interno del torneo Evolution Fight

(di Valerio Vulpis) – Il countdown è partito, “Evolution Fight” punta a riscrivere la storia. I più importanti eventi di combat sports sono attesi a Rosolini (in provincia di Siracusa), il prossimo 27 luglio, con la nuova edizione dell’evento promosso da Bruno Botindari, che, quest’anno, ospiterà il ritorno in Europa (dopo 14 anni di assenza) di “K-1 World GP“.

Il torneo internazionale della promotion giapponese (guidato dal fondatore Carlos Kikuta), tra i più famosi al mondo (sinonimo di arti marziali), dopo le tappe di New York (Stati Uniti), Curitiba (Brasile), Osaka (Giappone), Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), sarà protagonista in Sicilia (in Piazza Garibaldi nel centro storico di Rosolini) con ben sette incontri tra pesi massimi che si contenderanno il “pass” per le finali di Tokyo (in un super evento molto atteso per la presenza di sponsor e broadcaster internazionali).

Evolution Fight (nella foto sotto il logo dell’evento) sarà il palcoscenico anche di tre combattimenti di alto profilo che assegneranno altrettante importanti cinture mondiali: • Titolo Mondiale WKU Muay Thai; • Titolo Mondiale ISKA Muay Thai; • Titolo Mondiale ISKA Oriental Rules.

L’idolo di casa, il rosolinese Giuseppe Gennuso, dopo aver portato a casa la cintura intercontinentale ISKA, si prepara a difendere il titolo mondiale WKU conquistato lo scorso luglio contro il campione rumeno Sergiu Stoica. L’atleta della Trinacria Team Muay Thai, dopo essersi imposto ai mondiali IMTF in Thailandia e fatto incetta di titoli in Europa, dichiarando di puntare alle promotion più importanti del mondo.

La siciliana Luciana “Lilith” Germano farà il suo ritorno sul ring di Evolution Fight, con l’obiettivo chiaro di conquistare il titolo mondiale ISKA dopo la vittoria europea dell’anno scorso. C’è poi Enrico “The Fog” Carrara, due volte campione del mondo Lion Fight, Campione Europeo IMTF e campione italiano Pro Fight1, che ritenterà l’assalto al titolo mondiale ISKA, sfuggitogli due anni fa proprio sul ring di Rosolini.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Dazn, permettendo agli appassionati di arti marziali di tutto il mondo di vivere l’azione e l’emozione degli sport da combattimento dall’inizio alla fine. La presentazione ufficiale del torneo di Rosolini avverrà nella conferenza stampa (in programma nella mattinata di oggi a Palazzo dei Normanni a Palermo, con il patrocinio di Regione Sicilia), dove verranno svelati tutti i dettagli collegati all’evento internazionale. L’evento siciliano, grazie anche al ritorno di K-1 World GP nel nostro Paese, conferma la crescita e lo sviluppo degli sport da combattimento (con particolare attenzione alle MMA, alla kickboxing e alla Muay Thai), considerati da Nielsen Sports (società di consulenza strategica a livello di sport-business) tra i più importanti trend sportivi del futuro (assieme ad esempio agli sport elettronici).