Combat sports: cresce il nuovo progetto di Oktagon atteso al PalaTiziano di Roma il prossimo 29 giugno

Nelle ultime ore sul profilo Instagram di Oktagon, il più importante evento di combat sports in ambito tricolore (ideato e gestito dal promoter milanese Carlo Di Blasi, sono state ufficializzate la data dell’evento (29 giugno 2024) e la sede delle gare. I più importanti fighter del panorama nazionale/internazionale si affronteranno al PalaTiziano di Roma (di recente oggetto di restyling da parte dell’assessorato allo Sport di Roma Capitale), storico impianto capitolino che, nel 1960, ospitò il torneo olimpico di boxe (vi combattè e vinse l’americano Muhammad Alì).

L’attenzione dei media è soprattutto sul match di Mattia Faraoni, campione mondiale di kickboxing – circuito ISKA (nella foto. nell’ultima edizione Oktagon di Torino). Il kickboxer romano seguirà, sabato prossimo, la sfida tra il marocchino Boubaker El Bakouri e il serbo Milos Cvjeticanin (in Bulgaria, durante il Senshi Gala, in programma al palazzo della Cultura & Sport di Varna). Il serbo, campione mondiale WAKO 20217 e vincitore della WAKO World Cup nel 2019, rientra da una importante vittoria ai danni dell’italiano Enrico Pellegrino (campione mondiale nel circuito Fight Clubbing). El Bakouri, di nazionalità marocchina, invece ha già affrontato Mattia Faraoni (oggi popolare influencer “sportivo” con oltre 308mila follower solo su Instagram) ai tempi di Enfusion. Ex campione del mondo nei pesi mediomassimi e cruiser, ha preso parte anche al K-1 World Cup (nella stagione 2018), dove ha raggiunto la finale per il titolo iridato.