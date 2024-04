Il Cesena FC mette in relazione i propri partner con lo “Sponsor Day”

La Club House dell’Orogel Stadium ha ospitato quasi quaranta aziende nella nuova edizione dello “Sponsor Day”.

Quasi 40 aziende partecipanti, 27 settori merceologici rappresentati, oltre 200 incontri. Sono questi i numeri dello Sponsor Day 2024 del Cesena FC svoltosi, di recente, nella Club House dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Il format B2B, tornato a due anni dalla precedente adesione, nella apprezzata e consolidata formula degli incontri one to one, ha permesso a quasi un terzo delle aziende partner del club bianconero nella stagione 2023/24 di entrare in relazione tra di loro e di porre le basi per future opportunità di business.

Ad inaugurare i lavori è stato il saluto da parte del Cesena FC – presenti Nick Aiello, in rappresentanza della proprietà, e la responsabile marketing Claudia Gatti – e di Gianluca Padovani, direttore generale di Pubblisole, confermata concessionaria pubblicitaria ufficiale anche per la prossima stagione che vedrà il “Cavalluccio” disputare il campionato di serie B.

“La passione per i colori bianconeri – ha evidenziato Claudia Gatti responsabile marketing dei bianconeri – è una leva decisiva nella scelta di tante aziende del territorio di legarsi al Cesena FC ma oggi il calcio è sempre di più uno straordinario contenitore e collettore di relazioni, per la sua capacità unica di abbassare filtri e barriere attraverso la condivisione di un’emozione e di un valore comune: l’attaccamento al club”.

La “passione incontra il business” era il claim scelto per questa edizione: “Emozioni e relazioni – ha dichiarato Gianluca Padovani (DG Publisole) nella foto in primo piano – sono gli elementi che differenziano l’investimento nello sport da qualsiasi altra attività pubblicitaria. Creare una relazione con i propri stakeholder è diventata una esigenza sempre più prevalente e lo Sponsor Day risponde proprio alla richiesta di agevolare il primo approccio, presentare la propria azienda e i propri servizi, sapendo di avere dall’altra parte interlocutori che hanno lo stesso interesse a conoscere e ad ascoltare”.