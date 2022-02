Il CIO celebra gli atleti di Pechino2022 con il suo nuovo filmato “Powered by Belief”

Per celebrare le prestazioni viste nel corso dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha rilasciato un breve film che evidenzia i momenti più memorabili dai Giochi.

Proiettato in anteprima assoluta alla cerimonia di chiusura dei Giochi in prosecuzione della campagna “Stronger Together”, il filmato ispirazionale (dal titolo “Powered by Belief”) onora gli atleti provenienti da tutto il mondo e celebra come la fiducia in se stessi – e degli altri – li abbia aiutati a raggiungere risultati sensazionali.

Con la colonna sonora “You Can Get It” di Arkells con K. Flay, il filmato combina l’azione adrenalinica degli sport invernali con l’emozione alla base di ogni edizione dei Giochi Olimpici Invernali. Attraverso i momenti più emozionanti e indimenticabili dei Giochi di Pechino 2022, il corto cattura perfettamente la resilienza, il coraggio e le straordinarie abilità dimostrate dagli atleti nelle ultime due settimane.

“Powered by Belief” è l’ultima puntata della campagna “Stronger Together” del CIO, che mette in evidenza il potere dello sport e dei Giochi Olimpici di unire le persone e le comunità di tutto il mondo. La campagna amplifica la convinzione del CIO nella solidarietà, dimostrando che, per quanto diversi, se si crede gli uni negli altri si riesce a essere “Stronger Together”, più forti insieme.