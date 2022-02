Ad HiWay Media la strategia digitale della “X League”

Uno dei debutti sportivi più attesi, la “X League“, è pronta a partire nel giugno 2022 grazie alla sua innovativa strategia digitale che lo Sports Business Journal ha recentemente definito “Un momento di svolta per l’autonomia degli spettatori negli sport LIVE”. L’innovativa piattaforma digitale sarà alimentata da una delle media house digitali in più rapida crescita, HiWay Media, realtà tricolore con sede a Milano.

HiWay Media sviluppa esperienze di streaming video personalizzate per i fan. La partnership pluriennale collegherà i fan agli atleti e alle esperienze del GameDay attraverso un sito web innovativo e un’applicazione mobile.

HiWay Media e X League collaboreranno al sito web ufficiale globale e all’applicazione mobile della X League. Ogni offerta includerà contenuti mediatici esclusivi disponibili solo sul sito web e sull’app mobile con la copertura dei più grandi nomi di atleti, storie della lega, dietro l’accesso ai giorni di gioco, promozioni esclusive ed esperienze epiche dei fan.

Premiata nella categoria ‘Best Tech Start UP’ agli SportsPro OTT Awards del 2020, HiWay Media è guidata da Giuseppe Sampino e da un team di sviluppatori e designer all’avanguardia. “Questo è un periodo molto importante nei media sportivi, poiché l’ecosistema continua a spostarsi verso il digitale”, ha detto Sampino. “Ciò che ci ha attirato verso X League è la sua strategia digitale unica nel suo genere, che permette ai suoi fan di avere un incredibile accesso alla vita dei suoi atleti, fornendo al contempo una esperienza senza precedenti nei giorni di gioco. La visione è veramente di nuova generazione e si allinea perfettamente con il mondo dei media sportivi di oggi”.

“Questo è veramente un momento di svolta nei media sportivi e noi di X League (lega femminile di football americano) siamo all’avanguardia con le nostre interfacce digitali. HiWay Media è considerata la “Ferrari” del design e dell’innovazione e ha compreso la nostra visione di essere all’avanguardia nello sport per quanto riguarda il coinvolgimento dei fan attraverso le esperienze digitali first-mover”, Mike Ditka, presidente di X League.

Il debutto di XLeague.LIVE, il sito ufficiale della lega, e dell’app ufficiale di X League per dispositivi mobili è previsto per maggio 2022.

Informazioni su HiWay Media:

HiWay Media è una start-up digitale innovativa che progetta e sviluppa esperienze completamente personalizzabili per i fan. La società, in joint venture con NVP SpA (che detiene il 50% delle azioni), offre soluzioni all’avanguardia per semplificare ogni fase del ciclo di vita del video: dalla connettività alle produzioni in loco, passando per la transcodifica e la distribuzione dei contenuti con il suo Digital Assets Management proprietario basato su cloud, fino allo sviluppo di piattaforme OTT e app dedicate. Forte della posizione di leader di mercato e dell’ampia base di clienti di NVP (tra cui, ma non solo, DAZN, Endemol, Eurosport, Ferrari, IMG, Infront, ISU, Magnolia, Mediapro, Mediaset, Olympic Broadcasting Services, Rai, Sky Italia, UEFA), HiWay Media ha già lanciato con successo diversi progetti a livello internazionale, riuscendo a consolidare la sua posizione di innovatore nel mercato.