Il Cesena FC tra i club più seguiti della Serie B

Per numero di abbonati, il sodalizio romagnolo si piazza al terzo posto nel campionato cadetto, preceduto solo da Sampdoria e Palermo. E intanto cresce la fanbase sui canali social.

Dal vivo, in tv, sui social, anche nella nuova stagione i numeri certificano il grande seguito di pubblico attorno al Cesena, tornato in Serie B dopo aver dominato il girone B dell’ultimo campionato di serie C. Partiamo dalle presenze all’Orogel Stadium Dino Manuzzi che sono state 49.552 in totale nelle prime quattro gare giocate in casa: dagli 11.382 spettatori della gara con la Carrarese (altra neopromossa) alla prima giornata ai 13.974 del derby con il Modena della quinta, passando per gli 11.870 del match con il Catanzaro e i 12.326 registrati nell’ultima recita interna, domenica scorsa contro il Mantova. Sottraendo i tagliandi staccati per il settore ospiti, si ricava che nelle quattro gare in media i sostenitori bianconeri sono stati 45.280 con una percentuale di occupazione dei posti a loro riservati che ha superato il 75%.

Bn 7.889 sono gli abbonati, vale a dire coloro che quel posto se lo sono assicurati per l’intera stagione portando al sold out del settore dove la passione per il Cavalluccio batte più forte, la Curva Mare. In realtà nell’ultima gara col Modena la quota abbonati è stata ritoccata verso l’alto ed è arrivata a 8034 grazie al mini abbonamento lanciato dal Club nelle scorse settimane e lo stesso avverrà nelle altre due gare incluse nel pacchetto, quelle contro Sampdoria e Cosenza.

Ma il muro degli ottomila posti in abbonamento era già stato abbattuto in precedenza in virtù dei 659 titoli acquisiti dalle aziende partner all’interno dei contratti di sponsorizzazione: il totale di 8548 piazza così il Cesena al terzo posto tra le venti società di serie B, preceduto solo da Sampdoria e Palermo, e al 21° posto nel ranking mette insieme tutti i cento club professionistici dalla Serie A in giù. Insomma, dal vivo il Cavalluccio si conferma una delle squadre più seguite del suo torneo dopo che, nella stagione passata, era arrivato al secondo posto tra tutti i 60 club di Serie C per numero di spettatori globali. Nelle 18 gare all’Orogel Stadium Dino Manuzzi (una era stata giocata a porte chiuse) erano state infatti 181.519 le presenze complessive per una media di 10.084 a partita. 6.535 erano stati invece gli abbonati e anche in questa classifica il Cesena era salito sul podio, ancora alle spalle del club etneo.

Passando al pubblico sui canal social, il Cesena vanta una fanbase aggregata di oltre 100.000 followers tra tutte le piattaforme (Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, LinkedIn e Tik Tok). Poco meno della metà (45mila) sono quelli che popolano la pagina Instagram che ha fatto registrare la crescita più veloce con oltre 10mila follower in più nei primi due mesi della nuova stagione, quando sono stati in media 950mila gli account raggiunti. A quelli si aggiungono le 500mila persone raggiunte nello stesso arco di tempo attraverso la pagina Facebook che vanta oltre 26mila followers. Molto attiva è la fanbase anche su Tik Tok, il canale aperto più di recente (a luglio 2022): ad oggi i followers hanno superato le 14mila unità con in media oltre 300mila «mi piace» e quasi 500mila video visualizzati nei mesi di luglio e agosto.

E chiudiamo con l’audience tv del club bianconero. In assenza di dati ufficiali, in questo caso si tratta di una stima sulla base dei numeri con cui si era chiusa la stagione 2023/24 in cui il campionato di Serie BKT aveva registrato un ascolto medio cumulativo di 23,5 milioni di telespettatori per una media di circa 60mila a partita. È un dato che ragionevolmente può essere prevedibile per le gare che su Dazn (la piattaforma Ott si è assicurata i diritti tv fino al 2027) riguarderanno il Cesena nella stagione 2024/25 dal momento che in B sono scese dalla Serie A piazze molto seguite in termini di pubblico come Sampdoria, Salernitana e Frosinone, oltre alle confermate Bari, Palermo e Catanzaro.