Si estende la partnership Macron-CONCACAF

La partnership tra Macron e CONCACAF si rafforza e si estende: all’accordo siglato nel marzo scorso che vede il brand italiano nel ruolo di “Match Officials Kit Supplier” per il settore arbitrale della Concacaf per le prossime sei stagioni, si aggiunge oggi quello relativo alla fornitura della linea di abbigliamento personalizzata per dipendenti, staff e volontari dell’organizzazione che governa il calcio nel Nord America, Centroamerica e Caraibi.

L’accordo, che copre tutte le nazionali maschili, femminili, under 20 e under 17 e le competizioni di club della Concacaf, è la prima partnership a livello di confederazione di Macron con una confederazione FIFA e fornirà al marchio una visibilità significativa nella regione Concacaf in un momento in cui si prevede una crescita enorme di questo sport.

La Concacaf sarà infatti protagonista di una serie di appuntamenti che si svolgeranno nel 2024 e nel 2025, tra cui la Concacaf Champions Cup maschile per club del 2025, che include il meglio della MLS, della Liga MX e dei club dell’America Centrale e dei Caraibi, la nuova Concacaf W Champions Cup femminile del 2024/25, che offrirà rivalità avvincenti tra NWSL e Liga MX Femenil e metterà in evidenza la crescita dei club di Costa Rica, Panama e Giamaica, e la Concacaf Gold Cup maschile della prossima estate, che sarà ospitata negli Stati Uniti e in Canada e sarà l’ultimo torneo ufficiale per le squadre nazionali maschili della regione prima della Coppa del Mondo FIFA 2026. La Gold Cup è il torneo di punta della Concacaf e la prossima estate sarà ospitata in 14 città, tra cui cinque sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026.

L’annuncio è stato dato in occasione della visita, presso il Macron Campus, di Victor Montagliani, presidente di Concacaf, nonché vicepresidente della FIFA. Gianluca Pavanello, CEO di Macron e padrone di casa, e Montagliani, hanno parlato della partnership e dell’impegno comune nel supportare la già importante crescita del calcio in Nord America, che vedrà un’ulteriore spinta con la nuova FIFA Club World Cup 2025, che verrà ospitata la prossima estate negli Stati Uniti, e soprattutto con la FIFA World Cup 2026, edizione che vede coinvolti Stati Uniti, Canada e Messico come organizzatori.

“La visita e la presenza nel Macron Campus di Victor Montagliani – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – ci permette, oltre ad annunciare il rafforzamento della prestigiosa partnership già in atto, di mostrare con orgoglio il luogo nel quale nascono, crescono e si sviluppano i progetti e tutto l’impegno e la passione che mettiamo nel nostro lavoro. Abbiamo portato questi valori anche fuori dall’Italia e dall’Europa, e questo ci permette di essere sempre più presenti negli Stati Uniti e in Nord America, con capi tecnici e linee di abbigliamento di alta qualità e dal design elegante ed esclusivo. Uno dei nostri obiettivi è proprio quello di consolidare ed estendere la nostra presenza sul mercato nordamericano e accordi come quello con CONCACAF sono il segno che la direzione presa è quella giusta.”

Il presidente della Concacaf e vicepresidente della FIFA, Victor Montagliani: “Siamo molto lieti di annunciare questa partnership con Macron, un’azienda e un marchio sempre più noti per la loro alta qualità e per la loro crescente e impressionante portata nello sport internazionale. Il nostro accordo copre tutte le competizioni della Concacaf per squadre nazionali e club per molti anni a venire, in un momento cruciale per la crescita di questa confederazione e del calcio nella nostra meravigliosa regione. Devo anche ringraziare Macron per l’enorme supporto che fornirà ai nostri arbitri Concacaf come parte di questa nuova importante partnership”.