Marketing: Macron veste la Federscherma statunitense

USA Fencing e Macron hanno annunciato una partnership decennale. Per l’ente governativo nazionale per lo sport olimpico e paralimpico della scherma negli Stati Uniti sarà la collaborazione tecnica più duratura di sempre, mentre per l’azienda italiana, leader internazionale nel settore del teamwear, si tratta del primo accordo con un ente governativo nazionale USA.

L’accordo prevede la fornitura ufficiale di abbigliamento tecnico a tutti i team e atleti di USA Fencing e arriva dopo la storica prestazione degli schermidori statunitensi durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La squadra USA si è infatti assicurata quattro medaglie nelle discipline della scherma, delle quali due d’oro e una in particolare che è stato il primo oro a squadre in assoluto per gli atleti a stelle e strisce.

Oltre a svolgere il ruolo di fornitore principale per le squadre nazionali di scherma e parafencing degli USA, Macron collaborerà con atleti e club di scherma locali per creare articoli personalizzati che raggiungano schermidori di tutte le abilità ed età, promuovendo al contempo i club e lo sport a livello di base. Inoltre, la nuova linea Clubhouse di Macron, che debutterà nel 2025, sarà inclusa come parte della collezione USA Fencing.

“Per noi la partnership con USA Fencing è estremamente importante sia per il prestigio di questa federazione sportiva, sia perché ci consente di proseguire nel progetto di espansione negli Stati Uniti avviato con l’apertura, nel giugno scorso, della nostra sede a Bridgeport, nel Connecticut. Lo sport a tutti i livelli e per tutti è uno dei principi su cui si basa la nostra attività e siamo felici di contribuire con i nostri capi tecnici a supportare sia l’attività olimpica che quella di base. Una partnership di così lungo periodo significa collaborare in un progetto comune di crescita dell’intero movimento della scherma negli USA”. Queste le parole di Gianluca Pavanello, CEO di Macron.

“Macron è un leader comprovato, che collabora con importanti marchi e squadre sportive in tutto il mondo. – ha affermato il CEO di USA Fencing Phil Andrews – Attraverso questo accordo storico, abbiamo un partner in Macron che ci può supportare in ogni fase, dalla progettazione di abbigliamento da podio per i nostri schermidori in grandi eventi e tornei alla collaborazione con i nostri club locali e, soprattutto, raggiungere atleti a ogni livello del nostro sport”.