L’agenzia Sporteconomy si conferma “official media partner” dell’Emma Villas volley

Prosegue, anche per la prossima stagione di Serie A2, la partnership tra la Emma Villas volley e l’agenzia giornalistica Sporteconomy. La realtà stampa nazionale ricoprirà il ruolo di “Official Media Partner” per l’intera stagione 2024/25.

Queste le parole del direttore marketing e commerciale Vittorio Angelaccio (Emma Villas): “Sporteconomy rappresenta da anni un punto di riferimento fondamentale per tutto ciò che concerne la veicolazione di informazioni, news e progetti di club, sponsor e aziende, coinvolte nel mondo sportivo. La comunicazione in Emma Villas è sempre stato uno strumento importante, oggi imprescindibile. Siamo onorati di essere stati riconosciuti anche dalla Lega Italiana Pallavolo come migliore ufficio stampa e comunicazione della stagione appena conclusa, auspicando di poter fare ancora meglio anche tramite questa fattiva collaborazione”.

“Prosegue la partnership a supporto dell’Emma Villas Siena, tra i club italiani più interessanti e in crescita del sistema volley tricolore” dichiara Marcel Vulpis fondatore e direttore dell’agenzia Sporteconomy. “Una nuova stagione nel segno del marketing con l’obiettivo di dare risalto a tutte le iniziative extra sportive dell’Emma Villas, che punta, come l’altro anno, a tornare nella massima serie del volley maschile. Oggi questo club toscano di alto profilo è il punto di riferimento di un intero territorio (Siena e provincia) e la crescita quali-quantitativa delle aziende partner che si sono legate all’Emma Villas, nelle ultime stagioni, conferma pienamente questa tesi. Come agenzia Sporteconomy ci occuperemo inoltre di coordinare il progetto del B2B del club”.