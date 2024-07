DS Glass nuovo top sponsor di maglia nella stagione di “B” della Juve Stabia

La S.S. Juve Stabia (neo promossa in Serie B) ha ufficializzato il nuovo rapporto di collaborazione, per l’annata 2024-2025, con la DS GLASS (realtà campana con sede ad Arzano in provincia di Napoli): “La S.S. JUVE STABIA 1907 e DS GLASS sono lieti di annunciare una nuova partnership. DS GLASS, azienda leader nel sud Italia nella distribuzione di contenitori in vetro, sarà Top Sponsor del sodalizio stabiese per la stagione calcistica 2024-2025. Le Vespe disputeranno il campionato di Serie B, dopo la promozione ottenuta e la vittoria del campionato di Serie C.

Questa collaborazione unisce il mondo del calcio e dell’industria, entrambi basati su valori comuni come collaborazione, sostenibilità e valorizzazione del talento. Così come una squadra di calcio raggiunge il successo grazie al gioco di squadra, DS GLASS soddisfa ogni giorno una clientela esigente nei settori del vino, distillati, gourmet e altri, con contenitori in vetro standard e di alta gamma.

“Il rinnovo dell’accordo con DS GLASS ci inorgoglisce e rende felici. Prosegue la crescita della S.S. Juve Stabia 1907, anche con l’appoggio di aziende leader nel proprio settore. Un accordo raggiunto, figlio di un grande lavoro, pianificato nel tempo e che è diventato duraturo. Ringrazio Nicola Gimmelli, Amministratore di DS GLASS, che ha accettato e condiviso ancora una volta il nostro progetto”, ha dichiarato Andrea Langella, Presidente della S.S. Juve Stabia 1907.

“La nostra partnership con la S.S. JUVE STABIA 1907 è un’opportunità unica per dimostrare come la distribuzione e personalizzazione degli imballaggi in vetro possano ispirarsi ai valori sportivi di lealtà, impegno e gioco di squadra”, ha dichiarato Nicola Gimmelli, Amministratore di DS Glass. “Siamo entusiasti di sostenere una squadra che, come noi, lavora instancabilmente per migliorarsi e raggiungere nuovi traguardi. Così come il calcio unisce giocatori e tifosi, anche noi crediamo che il successo nasca dalla capacità di lavorare insieme, condividendo esperienze e competenze”.

DS GLASS è uno dei principali distributori di contenitori in vetro standard e di alta gamma (bottiglie e vasi), destinati ai mercati del vino, distillati, gourmet e altri settori. Giunta alla terza generazione, la famiglia Gimmelli opera in questo settore da oltre 70 anni, sviluppando una filiera con i migliori produttori italiani ed esteri. (fonte: Juve Stabia)