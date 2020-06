IL CALCIO ITALIANO INVESTE SUI SOCIAL E SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE

(di Marcel Vulpis) – Prosegue il processo di internazionalizzazione del calcio italiano ed uno dei club più attivi, nella “Fase 3” dell’emergenza sanitaria, è la S.S. Lazio, che ha annunciato l’apertura dei canali di comunicazione sulle maggiori piattaforme social diffuse sul territorio cinese. In collaborazione con East Media, realtà specializzata in digital marketing per il mercato cinese e russo (con sedi a Milano e Shanghai), la società biancoceleste ha lanciato i propri account WeChat e Weibo (sito di microblogging, un ibrido tra Facebook e Twitter), oltre alla versione in lingua “mandarina” del sito web ufficiale.

Attraverso questi nuovi profili la Lazio proporrà una panoramica globale sul mondo biancoceleste, con informazioni quotidiane sugli allenamenti, sulle gare e le varie attività della squadra, il tutto arricchito da contenuti video e marketing per i numerosi fan cinesi. Questi ultimi hanno iniziato a seguire la realtà romana in occasione di due recenti edizioni della Supercoppa di Lega: la prima a Pechino (2009), la seconda a Shanghai (2015).

In concomitanza con l’espansione digitale sul mercato asiatico, la società del presidente Claudio Lotito ha firmato una importante regional partnership. Nell’ambito del processo di internazionalizzazione, infatti, ha sottoscritto un accordo di collaborazione, fino al 2022, con HQ Bet, società di scommesse e intrattenimento (leader del mercato pacifico–asiatico), che diventa “regional betting partner” in Cina.

Appena 12 mesi fa la società capitolina, prima dell’entrata in vigore del Decreto Dignità, era sponsorizzata sulla maglia da una società russa di scommesse sportive (il marchio Marathonbet).

Prima della Lazio un altro club italiano (il Bologna FC) ha seguito (nel novembre 2019) la stesso percorso: debutto sui social cinesi, oltre alla firma di una regional partnership (ovvero solo su specifici mercati) con un bookmaker asiatico (il marchio JBO).

Il club rossoblù ha annunciato l’apertura dei suoi primi canali di comunicazione in Cina, diventando così ancora più globale a livello internazionale. In collaborazione con Hashtagesport, azienda di marketing specializzata sui mercati dell’Estremo Oriente, il Bologna ha aperto i propri account su WeChat e Weibo (le più diffuse piattaforme social cinesi). Su questi nuovi profili ha offerto ai sostenitori cinesi un canale diretto per interagire con la squadra e la città di Bologna.

“Dopo l’accordo con JBO, che, da inizio ottobre 2019, è diventato partner ufficiale rossoblù (nel segmento betting per il mercato asiatico, nda), abbiamo sviluppato un ulteriore step in Cina”, ha dichiarato Christoph Winterling, direttore marketing e commerciale del Bologna calcio. “ L’apertura dei canali di WeChat e Weibo sta permettendo al club di dialogare direttamente con i supporter, aumentando notevolmente il numero di “simpatizzanti”. Nel contempo offriamo contenuti studiati esclusivamente per il mercato cinese”.