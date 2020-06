La Lega Pro supporta la digitalizzazione dei club

Diventare un incubatore a sostegno di 60 start-up del calcio sull’intero territorio nazionale. E’ l’obiettivo primario della Lega Pro, al lavoro, proprio in questi giorni, nello sviluppo di nuove competenze a livello di tecnologia. La sfida futura, portata avanti con l’innovation partner “N3XT Sports”, è l’analisi dei siti Internet, social media e database in ambito calcistico. Strumenti che diventeranno, una volta compresi i meccanismi di utilizzo, un vero valore aggiunto nel rapporto con sponsor e tifosi.

“Di recente, in alcuni webinar, abbiamo evidenziato l’importanza dell’uso dei dati e del CRM (letteralmente Customer Relationship Management)”, ha spiegato Paolo Carito, responsabile sviluppo strategico e marketing di Lega Pro. “Abbiamo scelto di sfruttare tutto il ventaglio di possibilità a disposizione. Le società possono migliorare il rapporto con i fan e aumentare il valore che questi rappresentano. È necessario però che i club comprendano le caratteristiche che rendono unici i propri tifosi, e oggi siamo in grado di farlo implementando i principali strumenti tecnologici”.