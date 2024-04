Il calcio brasiliano cresce con il betting. Accordo record per la maglia del Corinthians

(di Valerio Vulpis) – Vai de Bet (nella foto in primo piano il logo aziendale), società di scommesse sportive brasiliana (con licenza in Curaçao, isola caraibica olandese), da pochi mesi è il nuovo sponsor principale del Corinthians. Il colosso del betting ha già versato al popolare club di San Paolo del Brasile la somma record di 7,5 milioni di euro, da quando, nel gennaio di quest’anno, è stato firmato il contratto di sponsorship per la maglia della prima squadra maschile. L’importo totale della partnership, spalmata nei prossimi tre anni, è vicino ai 66 milioni di euro (il più importante nella storia della società bianconera).

Il Corinthians, grazie a questo nuovo sodalizio, può vantare, nel complesso, la jersey-sponsorship del calcio brasiliano. Il Timão (ovvero la “SuperSquadra“, così come viene chiamato il Corinthians dai suoi fan) riceverà 22 milioni all’anno da Vai de Bet (il quartier generale del brand di proprietà di Betpix è nello stato di Santa Catarina) fino al termine della stagione sportiva 2025/2026. La sponsorizzazione del Corinthians è superiore, per valore economico, anche a quelle di club altrettanto blasonati come Flamengo, Palmeiras e San Paolo.

Inoltre, la squadra paulista (ha vinto 7 titoli nazionali, 1 Copa Libertadores e 2 Mondiali per Club, per un totale di ben 50 trofei di calcio) e riceve anche più soldi (per lo spazio sulla maglia principale) rispetto ad alcuni club europei. Il Benfica (LaLiga portoghese), con 8,7 milioni di euro all’anno (ha stretto un sodalizio con Fly Emirates), l’Inter (Serie A), con 20 milioni (dopo l’ingresso di Paramount+ per questa stagione) e l’Olympique Lyonnais (Ligue1 francese), con 21,5 milioni a stagione (come nel caso dei lusitani è legato agli arabi di Fly Emirates) ricevono meno soldi dalla main sponsorship presente sulla divisa del Corinthians (il betting partner Vai da Bet).

L’operazione, firmata di recente dal Corinthians, conferma l’interesse crescente del mercato betting per la massime serie brasiliana. Il club di San Paolo è al primo posto con Vai da Bet, ma il tema più interessante è il numero di realtà del comparto “gioco” interessate ad apparire sulle divise gara delle squadre verdeoro. Nella top10 della prima divisione infatti sono presenti 7 marchi su 10. Solo Palmeiras (Crefisa), Gremio e Internazionale (entrambe legate a Banrisul) non si affidano alle scommesse sportive, preferendo il mercato bancario e degli investimenti finanziari (storicamente interessato al futebol brasiliano). Oltre a ciò il Brasile si sta presentando come uno dei mercati più “aperti” del SudAmerica, in totale contrasto, ad esempio, a ciò che è avvenuto in Europa, a partire dall’Italia e del suo “Decreto Dignità” (diventato operativo nell’autunno del 2019, dopo essere stato approvato nell’agosto 2018). Senza dimenticare la decisione della English Premier League di chiudere alle sponsorizzazioni delle scommesse dal campionato 2025/2026.

La top10 delle jersey-sponsorship della Serie A brasiliana (2023/24):

1 – Corinthians – (Vai de Bet/betting) – 22 milioni di euro;

2 – Flamengo – (Pixbet/betting) – 15,60 milioni di euro;

3 – Palmeiras – (Crefisa/credito-investimenti) – 14,81 milioni di euro;

4 – San Paolo – (Superbet/betting) 9,55 milioni di euro;

5 – Grêmio – (Barinsul/banca) – 5,51 milioni di euro;

6 – Internazionale – (Barinsul/banca) – 5,51 milioni di euro;

7 – Botafogo – (Pari Match/betting) – 4,96 milioni di euro;

8 – Cruzeiro – (Betfair/betting) – 4,59 milioni di euro;

9 – Atlético – (Betano/betting) – 3,30 milioni di euro;

10 – Fortaleza – (Novibet/betting) – 3,21 milioni di euro.