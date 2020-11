Il calciatore portoghese Joao Felix sarà il volto della nuova Adidas GMR

(di Daniele Caroleo) – Il calciatore portoghese Joao Felix (centravanti dell’Atletico Madrid e della nazionale portoghese) è stato scelto come uomo immagine per la nuova “Adidas GMR”, una soletta per calzature dotata di sensori per misurare la potenza del tiro, la distanza di corsa e la velocità.

Il lancio dell’Adidas GMR è stato annunciato ufficialmente a marzo 2020, in collaborazione con EA Sports, divisione della Electronic Arts che sviluppa e pubblica videogiochi sportivi, e Google, che ha contribuito fattivamente alla realizzazione della tecnologia alla base dei sensori GMR. Il tutto grazie al progetto Jacquard, sviluppato proprio da Google, che consiste nella produzione di stoffe tessute con filamenti metallici e fibre conduttive che le rendono sensibili al tocco, per controllare dispositivi smart di ogni genere semplicemente sfiorando i vestiti che si indossano.

A seguito del lancio ufficiale, i fan potranno utilizzare la soletta Adidas GMR per effettuare determinati esercizi: i dati raccolti, al termine delle prove, verranno convertiti in premi digitali, che gli utenti potranno riscattare nel videogioco mobile FIFA di EA Sports.

Joao Felix, in qualità di uomo immagine dell’Adidas GMR, ha sfidato i fan in una gara di tiro. I relativi premi per FIFA sui dispositivi mobile, saranno assegnati, nelle prossime due settimane, ai primi 20 concorrenti. I punteggi saranno pubblicati dall’account ufficiale di Adidas su Instagram. I fan potranno acquistare la soletta GMR (al prezzo di 40 dollari) ed inserirla nelle loro calzature preferite, mentre l’App mobile GMR terrà traccia delle loro prestazioni.