Il brand Macron disegna i kit gara 2022/23 dell’UC Sampdoria (Serie A) 

(di Antonio Spina) – L’azienda italiana Macron, terzo tech brand in Europa e leader internazionale nel settore del teamwear, al fianco di U.C.Sampdoria in qualità di sponsor tecnico ufficiale fino al 2026, ha realizzato i nuovi kit gara che i blucerchiati indosseranno nel corso della nuova stagione agonistica. Tradizione, omaggio alla città, dettagli grafici ricercati ed eleganti, uniti alla qualità e tecnicità di tessuti altamente performanti sono le caratteristiche salienti delle divise da gioco 2022-23.

La versione Home, si presenta con la tradizionale casacca blucerchiata in blu royal, con le quattro bande orizzontali, bianca agli estremi superiore e inferiore, rossa e nera, presenti al centro e sul retro della maglia. Il collo è a “V” in tessuto del tipo maglieria con dettagli blucerchiati e il backneck è personalizzato con i colori della jersey e la scritta in dialetto genovese Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo (Per Genova e per San Giorgio), motto della Serenissima Repubblica genovese. Ulteriore dettaglio è la scritta, in stampa tono su tono spessorata, Genova 12 agosto 1946 inserita nel retrocollo esterno. Sul petto, a destra, in bianco e stampa siliconata, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lo stemma dell’U.C. Sampdoria. Il kit casalingo è completato da pantaloncini e calzettoni bianchi con bordo superiore blu royal e banda blucerchiata.

La maglia Away è bianca a girocollo con bordi blucerchiati, come i polsi delle maniche. Grafica ricercata ed elegante in total white in tinto pezza, presenta in mezzo al petto la fascia blucerchiata in tecnica emboss, creando l’effetto pieno-vuoto con al centro la patch con lo scudo di San Giorgio. Il backneck è personalizzato con etichetta, con la fascia blucerchiata e la scritta Pe Zêna e pe Sàn Zòrzo. Come nella home, nel retrocollo spicca la scritta spessorata Genova 12 agosto 1946. I pantaloncini sono blu royal, così come i calzettoni che hanno la banda bianca-rossa-nero-bianca sul bordo superiore.

La versione Third, con collo alla coreana in maglieria, è in color ambra con classico inserto tagliato centrale con fascia blucerchiata all’altezza del petto e con al centro della fascia lo scudo di San Giorgio. Sul petto in blu, il Macron Hero, mentre a sinistra uno stemma dal sapore vintage, riprende nello stile quello usato a metà degli anni 60. Nel retrocollo, in stampa gommata spessorata è inserito il profilo del Baciccia, tipico pescatore genovese con barba, caratteristico berretto e pipa. I pantaloncini sono blu con dettagli ocra, i calzettoni blu hanno la banda bianca-rossa-nero-bianca sul bordo superiore.

La maglia del goalkeeper è turchese a girocollo e caratterizzata da una fascia sui fianchi con grafica geometrica e il Macron Hero bianco, ripetuto in verticale. Al centro spicca lo scudo di San Giorgio e più in alto sul petto il logo del brand italiano ed a sinistra lo stemma della Sampdoria. I pantaloncini turchesi sui fianchi riprendono la grafica geometrica presente sulla divisa.