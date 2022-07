Ford sarà Official Car di Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e delle Nitto ATP Finals

Ford sarà Official Car delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals e delle Nitto ATP Finals per le edizioni 2022.

Il primo appuntamento saranno le Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals che si svolgeranno a Milano dall’8 al 12 novembre e vedranno coinvolti gli otto giocatori migliori al mondo di età pari o inferiore a 21 anni.

Sarà poi il turno dei grandi campioni che si sfideranno a Torino, dal 13 al 20 novembre 2022, in occasione delle Nitto ATP Finals.

L’evento torna a essere ospitato nel capoluogo piemontese dopo il grande il successo dello scorso anno, sia in termini di ricaduta economica sia per l’elevato indice di gradimento da parte del grande pubblico, degli ospiti e dei partner. Il torneo di tennis maschile, giocato sul cemento indoor al Pala Alpitour, rappresenta l’evento di chiusura della stagione ATP, sia per il singolo sia per il doppio, e vedrà la partecipazione degli 8 migliori singolaristi e delle 8 migliori coppie di doppio della stagione.

Ford Italia metterà a disposizione di atleti, staff ed ospiti tutta la sua gamma elettrificata di vetture tra le quali la Ford Mustang Mach-E.