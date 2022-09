Il Borussia Dortmund si affida al brand FootballCo

(di Eleonora Anselmo) – Il Borussia Dortmund (club di Bundesliga1) ha esteso e ampliato l’accordo di social media partnership con la società FootballCo. L’ampliamento prevede l’accesso dei contenuti social anche al mercato del Giappone. A partire dal 2019, infatti, il Publisher sportivo supervisionerà la strategia di comunicazione social del Borussia Dortmund in Vietnam, Singapore, Malesia, Indonesia, Thailandia e India (mercati in cui ha raggiunto più di 76 milioni di spettatori). Per il Giappone, in particolare, sono previsti contenuti premium da diffondere attraverso i canali Twitter, Line e Sportsnavi.

Il partner internazionale sarà inoltre presente anche sulla maglia della squadra femminile del Borussia Dortmund attraverso il marchio Indivisa.