La 36ima edizione della VeniceMarathon corre con ChainOn

ChainOn sarà Innovation Partner della storica Maratona di Venezia a partire dalla prossima edizione. Le sponsorizzazioni per la popolare corsa lagunare potranno essere concluse sul digital marketplace tramite blockchain, intelligenza artificiale e algoritmi proprietari.

ChainOn e Venicemarathon hanno raggiunto un accordo di partnership a partire dalla prossima edizione del 23 ottobre 2022. In forza di questo accordo Venicemarathon potrà proporre le proprie opportunità di sponsorizzazione worldwide su www.chainon.it.

La collaborazione con Venicemarathon rientra nell’ambito del Progetto “Innovation Partnership” di ChainOn, a cui hanno già aderito realtà del calibro di Empoli Football Club e Lega Pallavolo.



ChainOn si propone di rivoluzionare il mondo delle sponsorizzazioni attraverso la disintermediazione, la digitalizzazione dei processi e gli smart contract.

Sulla piattaforma sponsor (aziende locali, nazionali e internazionali) e venditori (società sportive, federazioni, leghe, organizzatori di eventi), grazie alla tecnologia, si incontrano, si scambiano informazioni, negoziano e siglano accordi in blockchain con la validità di quelli tradizionali, ma negoziabili in poche ore (e non in settimane o mesi) e senza frontiere. Una opportunità può essere conclusa con la stessa facilità e semplicità sia da un’impresa veneziana che da una cinese.

Una vera e propria rivoluzione che aumenta velocità, trasparenza e risparmio nella sottoscrizione di sponsorizzazioni, con una contrazione dei costi di contatto, negoziazione e contrattualizzazione che raggiungono il 97% di quelli sostenuti attualmente.

Giovanni Palazzi – Founder e CEO di ChainOn: “La partnership con Venicemarathon è di grande importanza strategica per ChainOn. L’evento di ottobre è paradigmatico della rivoluzione che ChainOn vuole rappresentare nel mondo delle sponsorizzazioni, non solo sportive. Infatti, Venezia e la sua famosa Maratona sono in grado di attrarre partner non solo a livello locale e nazionale, ma da tutto il mondo: è il classico caso in cui negoziare le sponsorizzazioni da remoto, in poche ore, e con contratti intelligenti può aprire occasioni di business che prima di ChainOn erano impensabili. Venicemarathon può diventare il modello di una nuova era dello sponsoring nel running.”

Lorenzo Cortesi – General Manager Venicemarathon: “ChainOn rappresenta un’innovativa sfida di marketing sulla quale abbiamo deciso di puntare, uno strumento rivoluzionario per mettere in contatto la domanda con l’offerta e che sicuramente ci permetterà di fare un salto di qualità anche a livello internazionale. Ringrazio per questo Giovanni Palazzi: in passato, con Palazzi e StageUp, abbiamo anche sviluppato un prezioso modello per il calcolo dell’impatto economico sul territorio dei grandi eventi sportivi. Uno strumento che ci ha aperto molte porte, accresciuto il valore dei nostri eventi e si è rivelato essere utilissimo anche per le pubbliche amministrazioni.”