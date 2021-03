(di Federico Navarro) – Il club giallonero della Bundesliga ha annunciato l’inizio di una nuova collaborazione con l’agenzia di betting BetMGM, che diventerà “Official Regional Parnter” del BVB negli Stati Uniti.

La partnership coinvolgerà diverse iniziative di marketing, riguardanti la promozione dei canali social del club e la possibilità di vincere premi speciali relativi al Borussia Dortmund per i clienti del bookmaker americano.

In quanto Regional Partner, BetMGM avrà in esclusiva i diritti d’immagine dei giocatori e del logo del club, che verranno utilizzati nelle campagne di marketing.

I tifosi del Dortmund che vorranno iscriversi a BetMGM otterranno delle speciali offerte di benvenuto, oltre a poter accedere a contenuti esclusivi pubblicati dal canale social in lingua inglese del club (@BlackYellow). L’accordo prevede anche la trasmissione in diretta delle partite del club in Bundesliga sul sito BetMGM.

La partnership nasce grazie all’intermediazione dell’agenzia di sport business Sportfive. “BetMGM è il primo bookmaker a diventare partner ufficiale di una società calcistica tedesca” – ha detto Matt Prevost (Chief Revenue Officer di BetMGM) “l’interesse verso la Bundesliga da parte degli appassionati di calcio americani è in costante aumento, e grazie a questa partnership i tifosi potranno seguire le partite di uno dei club più prestigiosi del panorama europeo direttamente dalla nostra app.”

Proprio questo weekend il “Klassiker” tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco verrà trasmesso sui canali della ABC, oltre che in streaming su ESPN+, a dimostrazione della crescita del movimento calcistico tedesco sul suolo statunitense.

Il Borussia Dortmund si aggiunge ai partner di rilievo mondiale che collaborano con BetMGM, tra cui i Washington Nationals (MLB) e i Philadelphia 76ers (NBA).