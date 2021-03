Olimpia Milano sbarca su Spotify. al suo interno le playlist dei giocatori e del coach Ettore Messina

L’Olimpia Milano (attualmente prima in campionato con 32 punti) ha lanciato l’account ufficiale su Spotify, la piattaforma musicale svedese che offre lo streaming on demand di una vasta selezione di brani musicali.

Sul profilo biancorosso è possibile già trovare “Game Day”, la playlist d’ingresso che raccoglie tutte le canzoni utilizzate al Mediolanum Forum per il riscaldamento della squadra.

Con cadenza regolare verranno proposte le playlist scelte direttamente dai 17 giocatori del roster, ma anche da tutto lo staff tecnico a partire dal coach Ettore Messina. Spotify conta al momento 320 milioni di utenti attivi (144 milioni sono utenti Premium, a pagamento), il 34% dei quali si trova in Europa (il 25% in Nord America, il 22% in America Latina e il 19% ner resto del Mondo).