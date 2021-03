Kopron si conferma sponsor nel calcio, basket e rugby

Il gruppo Kopron conferma, anche per il 2021, il suo impegno nel mondo dello sport, rinnovando alcune importanti operazioni di sponsorizzazione. L’azienda, infatti, sarà, anche nel campionato in corso, partner dell’Atalanta Bergamasca Calcio, del Parma Calcio 1913, della SPAL Ferrara e del Pisa Sporting club 1909.

Kopron si conferma da diversi anni partner per diversi club, attraverso le soluzioni dedicate al settore calcio. Sono tante infatti le strutture installate in questo ultimo anno: tensostrutture, coperture sportive in telo, accessori per lo sport come panchine o torrette per riprese televisive.

L’azienda sostiene anche realtà sportive locali nel basket (Raggisolaris Faenza) e nella palla ovale (Nordival Rugby Rovato). Tutti gli accordi di sponsorizzazione prevedono la presenza del marchio aziendale sui led bordo campo, backdrop e, in alcuni casi, sull’abbigliamento sportivo da gara.