Il Blackburn Rovers (Championship) si lega al brand Macron per le nuove divise gara

Nel maggio scorso è stato dato l’annuncio della nuova partnership tecnica tra Macron, the Hero company, e Blackburn Rovers, uno dei club più antichi e iconici del calcio inglese, così come è iconica la sua maglia che porta con sé ben 146 anni di storia. Oggi i Rovers, che militano in Football League Championship, a due settimane circa dall’avvio della nuova stagione hanno presentato la nuova maglia ‘Home’ realizzata dal brand italiano e che vestiranno negli incontri a Ewood Park da dove giocano da oltre 120 anni.

La nuova ‘Home’ è la classica e gloriosa casacca metà bianca (destra) e metà blu (sinistra). La maglia è a girocollo con bordo blu. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con al centro il logo del club inglese. Nel retrocollo esterno, su sfondo bianco, è stampato in blu, e in caratteri gotici, il moto del Blackburn Rovers: Arte et Labore. Sul petto, a destra, in stampa siliconata e in blu, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma della società del Lancashire.

La maglia è arricchita da un dettaglio grafico presente nella parte bassa anteriore, sulla fascia blu. Si tratta del disegno, in grafica embossata, tono su tono, della rosa rossa di Lancaster presente nello stemma del club e che è anche simbolo della contea di Lancashire.

Il kit casalingo è completato da pantaloncini bianchi con bande laterali blu e calzettoni blu con bordo superiore bianco. La vestibilità è Slim Fit, il tessuto principale utilizzato è Softlock e la presenza di inserti in micromesh assicurano al capo una perfetta traspirabilità.